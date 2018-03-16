18 марта якутяне отметят воссоединение Крыма с Россией

Якутск готовится к четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

В воскресенье, 18 марта, горожан и гостей столицы ждет большая праздничная программа в честь четвертой годовщины воссоединения Крыма с Россией. В этот праздничный день горожане от мала до велика примут участие в митингах и концертах, фестивалях, спортивных соревнованиях, играх и конкурсах.

По информации Управления культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска праздничные мероприятия развернутся сразу на нескольких площадках столицы.

В Старом городе откроется фестиваль «Крым FEST — 2018». Территория Старого города будут разделена на три зоны: главную, детскую и спортивную. На фестивале также будет организована food-зона, где национальные общины и диаспоры представят лучшие блюда якутской, русской, бурятской, восточной, китайской кухни. Известные пекари представят ярмарку кондитерских изделий и выпечки. В handmade зоне состоятся различные мастер-классы по изготовлению украшений, сувениров, аксессуаров, товаров национального промысла, выставка-ярмарка изделий якутских мастеров.

На Комсомольской площади в честь воссоединения Крыма с Россией будет проведен тематический митинг. В течение дня здесь же развернется выставка-ярмарка сельскохозяйственной продукции местных товаропроизводителей, крестьянских и фермерских хозяйств.

С 12.00 часов на площади Орджоникидзе на крыльце Саха академического театра им. П.А. Ойунского состоится праздничный концерт «Крым наш!» с участием ансамблей художественной самодеятельности.

В Якутске праздничные мероприятия продлятся в течение всего дня.