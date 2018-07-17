18 июля предстоят временные ограничения электроснабжения

ПАО «Якутскэнерго» уведомляет о временном ограничении 18 июля в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, техприсоединению льготной категории населения и бизнеса по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Покровский тракт 8-9 км (частично) – капитальный ремонт оборудования РУ 0,4 кВ силового трансформатора ТМ-250 кВА;

09:00-13:00 – Билибина 12-25 – допуск бригады СМО;

09:00-17:00 – Покрышкина 28-107,Огородников, СОТ «Привод», п. Маган– отключение потребителей-должников по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

09:30-13:00 –Белое Озеро (частично), Хатынг-Юряхское шоссе (частично), Маганский тракт 2-9 км – Допуск СМО для капитального ремонта ВЛ 6 кВ Л-Маган-2.

Ленский район:

09:30-17:00 – п. Витим (Водников, Спортивная, Партсъезда, Механизаторов) – техническое обслуживание КТП «Водников»;

09:30-17:30 (с вводом на обед) – г. Ленск (Пушкина) – монтаж провода СИП, перевод абонентов на ВЛ 0,4 кВ КТП «Толстого», ф. Пушкина;

10:00-18:00 – п. Северная Нюя, п. Чамча, п. Орто-Нахара – плановая проверка УРЗиА в объеме «В» 1Т ПС 110 кВ «Северная Нюя»;

10:00-20:00 – п. Батамай, п. Южная Нюя – замена траверс на опорах № 158-286 на ВЛ 10 кВ Л-309 «Южная Нюя-Батамай»;

14:00-18:00 – г. Ленск (котельная, больница, ДОУ «Звездочка», СОШ №2, Первомайская, Чапаева, Мирнинская, Сунтарская, Толстого, Пушкина, Гагарина, Пролетарская) — демонтаж старой и монтаж новой ячейки ввода 2Т на ТП «Первомайская».

Намский район:

10:00-12:00 – с. Намцы (Аммосова, Ленина, Советская, Талан-Бюре, Комп. Винокурова, Ч. Винокурова, И. Винокурова, С. Платонова, Кондинского, 30 лет Победы, Северная, Полярная, Колхозная, квартал Север, Юбилейная, Эверстова, Манчаары, Молодежная, Мымах, поликлиника) – работы наВЛ 10кВ Л-Намцы-2;

12:30-14:00 – с. Намцы, Аппаны, Красная деревня, Графский Берег,Бетюнцы, Искра, Тастах, Салбан – работы на ВЛ 10кВ Л-Намцы-2;

13:00-15:00 – с. Аппаны (Квартал Озерный) – работы наВЛ 10кВ Л-Озерный.

Олёкминский район:

14:00-17:45 – с. Юнкюр, с. Улахан-Мунгку, с. Куранда, с. Олекминское, с. Кяччи, с. Абага 1-я, с. Абага Центральная, с. Холго, с. Бердинка, с. Нерюктяйнск 1-й, с. Нерюктяинск 2-й, с. Тас-Анна, с. Бирюк, с. Кыллах – ремонтные работы на ПС 220 кВ «Олёкминск».

Таттинский район:

09:30-17:00 – с. Харбалах, с. Чимнай, с. Чычымах – текущий ремонт 1Т ПС «Харбалах».

В графике возможны изменения.

Энергетики Якутии просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Мы делаем все возможное, чтобы свести количество попадающих под ограничение адресов к минимуму.

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Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевая организация не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.