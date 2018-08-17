18 августа перекрытие улиц

О перекрытии Объездного шоссе 18 августа

Окружная администрация города Якутска сообщает, что 18 августа в связи с работами по демонтажу компенсатора в районе АЗС ЯТЭК будет ограничено движение транспортных средств по Объездному шоссе с 07.00 часов до 00.00 часов. Маршрутные автобусы будут осуществлять движение согласно указанной схеме.

О перекрытии улицы Красильникова 18 августа

Окружная администрация города Якутска сообщает, что в связи проведением работ по асфальтированию дорожного полотна 18 августа с 07.00 часов до 00.00 часов будет ограничено движение на пересечении улицы Автодорожная с улицей Красильникова. Маршрутный автобус № 16 будет осуществлять движение согласно указанной схеме.