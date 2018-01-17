17 января в Якутске и двух улусах предстоят временные ограничения электроснабжения

ПАО «Якутскэнерго» уведомляет о временном ограничении электроснабжения 17 января в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 — ул. Газовиков 25-40/2, Молодежная, Подгорная, Лермонтова 96/1-100/1, Чернышевского 3-19, 41-80/5, Л. Чайкиной 9-16, Крупской 2-81/2, Тимирязева 51-77, Матросова, О. Кошевого 2-10, Неустроева, Гастелло 1-20/1, Чкалова 56, Ст. Покровский тракт, 9 км (частично), Маганский тракт, 2 км (частично);

09:00-17:00 — Маяковского 78-89, Вилюйский тракт, 3 км (частично), Бекетова 1-11, Чайковского 2/2-2/8, М. Марха (частично), Заводская 5-19;

10:00-15:00 — СОТ «Птицевод», Сергеляхские поля, Вилюйский тракт до 23 км;

13:30-17:00 — Покровский тракт, 8 км (частично), Сергеляхское поле (частично), Автодорожная 1/2- 11/1, Красильникова 7.

Горный улус:

10:00-15:00 — с.Бердигестях ВЛ-6кВ Л-Бердигестях, Л-Агропром, Л-Совхоз, Л-УРС-49. Веерное отключение при работе ПАЭС-1,2. При нехватке мощности возможны дополнительные ограничения.

Ленский район

10:00-20:00 – п. Ярославский.

В графике возможны изменения.

Энергетики Якутии просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Мы делаем все возможное, чтобы свести количество попадающих под ограничение адресов к минимуму.

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Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевая организация не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.

Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей