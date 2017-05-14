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Общество
14 мая 2017, 14:07
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17 мая Якутия присоединится ко Всероссийскому телемосту в День детского телефона доверия 8-800-2000-122

17 мая, в Международный день Детского телефона доверия, всю Россию объединит телемост «Доверяем вместе» в поддержку общероссийского Детского телефона доверия 8-800-2000-122.

В этот день в столичном Центре молодежного парламентаризма соберутся московские школьники и их родители, чтобы откровенно поговорить о самых актуальных проблемах, которые волнуют сегодня детей и подростков. Пообщаться с ними придут популярные артисты, музыканты, известные блогеры, а также психологи-эксперты. Они ответят на многочисленные вопросы аудитории, поделятся личным опытом, расскажут о переживаниях, которые испытывали в детстве. Ну а самое главное – гости расскажут ребятам о работе службы экстренной психологической помощи – Телефоне доверия для детей, подростков и их родителей 8-800-2000-122. Набрав этот номер, дети и взрослые, оказавшиеся в трудной ситуации, могут совершенно бесплатно и анонимно получить консультацию квалифицированного психолога.

В ходе телемоста будут обсуждаться самые разные темы. Знамениты гости расскажут о своем опыте преодоления сложных ситуаций в школе – буллинга, стресса перед экзаменами, проблем с выбором будущей профессии. Они также посоветуют, как пережить несчастную любовь или предательство друга, как перебороть зависимости и наладить отношения с родителями. О балансе контроля и доверия в воспитательном процессе специально для родителей расскажут эксперты-психологи. Они также прокомментируют острую проблему нынешнего времени – самоубийства подростков из-за попадания в группы смерти и другие интернет-ловушки.

Начнется телемост в 10 часов по московскому времени, продлится он 6 часов. Присоединиться к телемосту смогут не только московские школьники. В прямом эфире задать свои вопросы знаменитым гостям смогут дети и подростки, собравшиеся в городских цирках Екатеринбурга, Ярославля, Ставрополя, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, а также школьники Санкт-Петербурга, Благовещенска, Омска, Уфы, Кемерово и Калининграда. Еще пять городских цирков откроют двери для школьников для совместного просмотра трансляции телемоста в Иркутске, Перми, Кирове, Самаре и Сочи. Школьники смогут не только следить за интересным действием на экране, но получат в подарок памятные сувениры с логотипом Детского телефона доверия 8-800-2000-122. Так они еще лучше запомнят номер, по которому всегда смогут получить помощь в случае необходимости.

Любой желающий сможет свободно подключиться к эфиру через интернет из любой точки страны, узнав информацию о трансляции на сайте telefon-doveria.ru. А уже сейчас в разделе «Акции» на сайте открыто голосование за звезд, которых вы хотели бы видеть на телемосте. Отдать свой голос и повлиять на состав выступающих могут все. Задать свой вопрос звезде можно в сообщениях группы во «Вконтакте» — https://vk.com/event146195459.

Справочно:

Партнер проведения телемоста — ФКП «Росгосцирк» и Социальная сеть «ВКонтакте»

Единый общероссийский детский телефона доверия 8-800-2000-122 для детей, подростков и их родителей создан в 2010 году Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Во всех субъектах Российской Федерации специалисты оказывают квалифицированную психологическую помощь. На сегодняшний день детский телефон доверия принял уже более 7 млн звонков. Звонок с любого мобильного и стационарного телефона бесплатный и анонимный. На сегодняшний день к номеру подключено 229 организаций по всей стране. В 66 регионах телефон доверия оказывает помощь своим абонентам в круглосуточном режиме.

 

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Источник: Пресс-служба проекта "Доверяем вместе".
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