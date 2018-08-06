17-летний юноша перевернулся на Тойоте: пострадали дети

Свободный доступ к ключам транспортных средств ежегодно приводит к подобным автоавариям.

5 августа около 3 часов дня в с. Амга 17-летний подросток, управляя автомобилем «Тойота Суксид», не справился с рулевым управлением, в результате чего транспортное средство съехало с дорожного полотна и опрокинулось на крышу.

В момент ДТП в салоне иномарки находились четыре подростка, двое из которых с различными переломами попали в местную больницу.

В ходе разбирательств выяснилось, что в тот день трое старшеклассников пообедав дома у знакомой девочки, попросили у нее ключи от автомобиля, чтобы съездить в ближайший магазин.

Воспользовавшись отсутствием родителей и наличием ключа в замке зажигания, несовершеннолетние поехали за продуктами, где на обратном пути попали в аварию. Только по счастливой случайности удалось избежать трагичных последствий, так как никто из детей не был пристегнут ремнями безопасности.

Освидетельствование не выявило у несовершеннолетнего водителя факта употребления алкогольных напитков. Причину происшествия он пояснил тем, что во время движения отвлекся от управления. Вскоре, помимо привлечения к административной ответственности за различные нарушения ПДД, старшекласснику придется возместить материальный ущерб собственнику транспортного средства и ответить за причинение вреда здоровью своим друзьям.

Информация о дорожно – транспортном происшествии передана в инспекцию по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о привлечении родителей или законных представителей за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. Кроме того, будут уведомлены органы образования.

Уважаемые родители! Не разрешайте и не поощряйте управление автомобилем детьми в вашем присутствии. Не допускайте свободного доступа несовершеннолетних к ключам от транспортного средства. Лучше заблаговременно защитить своего ребенка от неприятностей на дороге, чем потом «кусать локти»!