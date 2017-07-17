17 июля предстоят временные ограничения электроснабжения

Центральные электрические сети ПАО «Якутскэнерго» уведомляют о временном ограничении электроснабжения 17 июля в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, по следующему графику: г. Якутск: 09:00-12:00 – Дежнёва 81/5,81/6, 89, 91, Пригород Молодежная 5, 6, 21, 26, Озёрная (частично), Птицефабрика (частично); 13:00-15:00 – Каландаришвили 25/2; 14:00-17:00 – Ойунского 31, Сергеляхское шоссе 6 км (частично). Томпонский улус: 09:00-14:00 – п.Хандыга (частично). В графике возможны изменения. comments powered by HyperComments Источник: Пресс-служба ПАО «Якутскэнерго»

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