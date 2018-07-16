17 июля предстоят временные ограничения электроснабжения

ПАО «Якутскэнерго» уведомляет о временном ограничении 17 июля в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, техприсоеднинению льготной категории населения и бизнеса по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Васильева 2-12 – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:00-16:00 – Сергеляхское шоссе 4-5 км – допуск бригады СМО для проведения работ по демонтажу НВ нагрузки в РУ-0,4 кВ;

09:00-16:30 – Ильменская 50-96 – допуск СМО для выноса опор №12, №13;

09:00-17:00 – Матросова 19, Тимирязева 30-56, Байкалова 26-40 – подключение ПУ РиМ;

09:00-17:00 – Даркылахская 1-я 1-40, Даркылахская 2-я 3-21, Василия Манчаары 21-49, Бестужева-Марлинского 33-54, ДСК «Авиатор-1», Лесоводов переулок – отключение потребителей-должников по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

09:00-17:00 – Байдукова – работы на ВЛ 0,4 кВ ТП-Овощехранилище ф.№2;

10:00-15:00 – Дальняя, Герцена, 4-й квартал, 17-й квартал, Семилетка, Суворова, Коммунаров, Маганский переулок, Пекарского, 8 Марта, Строителей, Песчаная – допуск СМО для выноса опоры;

13:00-17:00 – СОТ «Лена» (частично) – работы по технологическому присоединению потребителей;

14:00-17:00 – Сунтарская, Жиганская, Оленекская, Абыйская – пасынковка опоры;

14:00-17:00 – Сосновая, Лонгинова, Парковая, Притузова, Кочнева – ремонт рубильника.

Горный район:

11:00-17:00 – с. Бердигестях, с. Асыма, с. Кюерелях, с. Бясь-Кюель, с. Орто-Сурт, с. Кептин, с. Илбенге, с. Ерт, с. Дикимдя – работы на ПС110/35/6 кВ «Бердигестях»;

11:00-17:00 – с. Магарас – работы на ПС110/10кВ Магарас.

Ленский район

09:30-17:30 (с вводом на обед) – г. Ленск (Пушкина) – монтаж провода СИП, перевод абонентов на ВЛ 0,4 кВ КТП «Толстого», ф. Пушкина;

10:00-18:00 – п. Северная Нюя, п. Чамча, п. Орто-Нахара – плановая проверка УРЗиА в объеме «В» 1Т ПС 110 кВ «Северная Нюя»;

10:00-20:00 – п. Батамай, п. Южная Нюя – замена траверс на опорах №№ 158-286 на ВЛ-10 кВ Л-309 «Южная Нюя – Батамай»;

11:00-17:30 – п. Витим (братьев Кашкадамовых, Совхозная, Полевая, Оболенских) –замена опоры 9/5 и установки укоса опоры 9 ВЛ 0,4 кВ ф. «Совхоз-Коттеджи», замена опоры 1/3 ВЛ 0,4 ф. «Первомайская».

Намский район:

08:30-10:00 – с. Аппаны, с. Красная Деревня, с. Графский Берег, с. Бетюнцы, с. Намцы (НПК, Педучилище, Газстрой, Ипподром, квартал Коччу) – работы на ВЛ 10кВ Л-Хатырык;

10:00-12:00. – с. Намцы (Администрация улуса, ул. Ойунского, Строительная, Ленская, Чернышевского, Аммосова, Колмогорова, Файзулина, Миниярова, часть улиц И. Винокурова, Колхозная, Заложная ) – работы на ВЛ 10кВ Л-Намцы-1;

13:00-15:00 – с. Искра, с. Намцы (уч. Нэлэгэр, Больница, Тубдиспансер, Интернат для престарелых, АБЗ, КСК, Салбанская, Пушкина, часть улиц Ржевская, Потапова) – работы на ВЛ 10кВ Л-Мелиорация;

13:00-15:00 –с. Намцы (уч. Дадар) – работы на ВЛ 10кВ Л-Никольцы.

Олёкминский район:

10:00-11:00 – г. Олёкминск (Дудкина, Ямская, Интернациональная, Ерофея Ересько, Пионерская, Попова, Яковлева, Лесная, Кудрявцева, Геодезическая, Ольминского, Спасская, Кирова, 50 лет Победы, Бровина, Комсомольская, Кульбертинова, Базарная, Гагарина, Пушкина, Кудрина-Абагинского частично ул. Зои Космодемьянской, Молодежной, Строда, Филатова, Бровина, Новочихина) – ремонтные работы на ВЛ 6 кВ Л-4 «Город».

Сунтарский район:

10:30-18:00 – с. Тойбохой (частично) – замена опор №10, №13, установка приставок №-29,66 на ВЛ 10 кВ ф. «Поселок»;

16:00-22:00 – с. Сунтар (частично) – демонтаж старых опор, РЛНД-6 кВ; подтяжка зажимов ВЛ 6 кВ ф. Левый, ф. Правый.

В графике возможны изменения.

Энергетики Якутии просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Мы делаем все возможное, чтобы свести количество попадающих под ограничение адресов к минимуму.

Если вы желаете ежедневно получать оперативную информацию и быть в курсе предстоящих плановых ограничений электроснабжения, то приглашаем подписаться на наш канал «ПАО Якутскэнерго» в мессенджере Telegram.

Ссылка для пользователей персональных компьютеров: https://web.telegram.org/#/im?p=@Yakutskenergo.

Для мобильных устройств: https://t.me/Yakutskenergo.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевая организация не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.