17 февраля состоится гала-концерт и церемония награждения конкурса «БИИР КУН»

17 февраля Театр эстрады РС(Я) приглашает жителей и гостей города на Гала-концерт и церемонию награждения конкурса «Биир Кун» («Под одним солнцем») в ЦСП «Триумф».

Участники конкурса выступят в дуэте со звездами якутской эстрады – Сахая, Лэгэнтэй, Надина Эльпис, Варя Аманатова, Айгылаан, Санита Ай, Амгаяна, Костя Степанов, Юлияна, этно-группа «Айархаан», Умсуура.

С 15 января 2018 года идет трансляция на телевидении всех регионов-участников. Голосование продлится до 15 февраля 2018года. Победителей конкурса определит компетентное жюри, а также зрительское смс — голосование.

Только в этот день будет известно, кто станет победителем конкурса.

11 регионов

16 миллионов телезрителей

Призовой фонд конкурса – 1 600 000 рублей.

Дата проведения: 17 февраля 2018г.

Время: 17:00 час.

Место проведения: ЦСП «ТРИУМФ»