167 тысяч счетов открыты в 2016 году в Россельхозбанке

В течение 2016 года свыше 167 тысяч юридических и физических лиц открыли счета в Якутском филиале Россельхозбанка – это вклады, ипотека, потребительские кредиты, зарплатные проекты и прочее.

Положительные результаты в равной степени обусловлены как привлекательными ставками по кредитам и вкладам Банка, так и профессионализмом специалистов филиала.

Наибольший рост показал сегмент ипотечного кредитования – в 2016 году более 400 якутских семей осуществили свою мечту о собственном жилье благодаря финансовой поддержке Россельхозбанка.

«Спрос на услуги банка остается на высоком уровне. Это обусловлено в первую очередь репутацией надежного государственного банка и высоким уровнем доверия со стороны клиентов», — подчеркнул директор Якутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Василий ТИМОФЕЕВ.