16-летняя мошенница выдала себя за потерпевшую

В отдел полиции №2 МУ МВД России «Якутское» обратилась 25-летняя девушка, с заявлением о том, что ее сумкой завладели неизвестные. Оказалось, в тот день, потерпевшая забыла сумку в одном из торговых центров г. Якутска. Когда она подошла к администрации торгового центра узнать, не передавали ли им найденную сумку, то администратор шокировала новостью, что найденную сумку у них уже забрала другая девушка.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, была установлена личность подозреваемой. Ею оказалась 16-летняя девушка. Выяснилось, что подозреваемая видела, как девушка оставила сумку и ждала подходящего момента, чтоб завладеть чужим имуществом. Но прохожие отдали сумку администрации торгового центра, воспользовавшись ситуацией, девушка выдала себя за хозяйку этой сумки и покинула помещение вместе с похищенным.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».