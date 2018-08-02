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Происшествия
2 августа 2018, 17:15
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16-летняя мошенница выдала себя за потерпевшую

В отдел полиции №2 МУ МВД России «Якутское» обратилась 25-летняя девушка, с заявлением о том, что ее сумкой завладели неизвестные. Оказалось, в тот день, потерпевшая забыла сумку в одном из торговых центров г. Якутска. Когда она подошла к администрации торгового центра узнать, не передавали ли им найденную сумку,   то администратор шокировала новостью, что найденную сумку у них уже забрала другая девушка.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, была установлена личность подозреваемой.  Ею оказалась 16-летняя девушка. Выяснилось, что подозреваемая видела, как девушка оставила сумку и ждала подходящего  момента, чтоб  завладеть чужим имуществом. Но прохожие отдали сумку администрации торгового центра, воспользовавшись ситуацией, девушка выдала себя за хозяйку этой сумки и покинула помещение вместе с похищенным.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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