16-летний Гриша: «Мама, не плачь, я тебя не оставлю. Я выживу!»

Два года назад Гриша Александров, воспитанник знаменитой Чурапчинской спортивной школы имени Коркина, занимал первые места на республиканских соревнованиях по вольной борьбе. Нелепая травма ноги неожиданно обернулась страшным диагнозом — рак. Родные обратились с просьбой о помощи.

В апреле 2015 года мальчик получил травму ноги. Как рассказывает его мать Саргылана Александрова, ничто не предвещало беды:

— Гриша с детства любит спорт, подвижные игры. В пятом классе мы его отдали в спортивную школу имени Дмитрия Коркина на вольную борьбу. Сын родился в тот же день, что и олимпийский чемпион Павел Пинигин, и считал это знаком, что он повторит судьбу знаменитого земляка.

Только в 2015 году он одержал победу на республиканском турнире ЯРС «Динамо» по вольной борьбе на призы «Сибойл» и воспитанников Е.И. Черкашина, занял первое место на республиканском турнире по вольной борьбе памяти П. Нестерева, второе место на первенстве РС(Я) по вольной борьбе на призы П.П. Пинигина.

Был старостой класса, активистом, пел.

Первое место на республиканском турнире на призы нефтяной компании «Сибойл»

— Как принято у борцов-вольников, Гриша постоянно пытался сбросить вес. Он родился крупным ребенком и всегда ощутимо выделялся среди сверстников — рослый, плотный, жилистый. Обычно Гриша участвовал в весовой категории 58-60 килограммов. Никто бы не подумал, что нагрянет такая беда.

— В апреле 2015 года Гриша получил травму ноги. В больнице сказали, что это трещина, и наложили гипс. Температура у ребенка не спадала, постоянно был жар, жаловался на боли. А врачи уверяли меня, что это обычный воспалительный процесс.

В итоге через месяц, когда мы вскрыли гипс, оказалось, что нога практически сгнила. Нас срочно отвезли в Якутск, оттуда — в Москву. Там поставили диагноз — конвенциональная остеосаркома верхней трети правой малоберцовой кости. Ногу ампутировали, ее уже невозможно было спасти.

— Не успели мы оправиться от этого, как нам сказали, что метастазы за это время успели дойти до легких. Сделали операцию, через какое-то время повторную. Весной 2016 года вернулись домой, Гриша закончил седьмой класс. Приобрели новый протез с помощью наших друзей, родственников и благотворительной акции администрации Чурапчинского района, учились ходить, все было хорошо… Но спустя шесть месяцев Гриша начал харкать кровью. Экстренно отправили анализы в Москву, через три недели получили отказ в лечении от центра онкологии им. Дмитрия Рогачева. Они позвонили и сказали, что ребенка спасти невозможно…

— К несчастью, Гриша как раз застал меня, когда я рыдала от горя, и сразу понял, что Москва отказала. Вместо того чтобы замкнуться в себе, он бросился меня успокаивать и говорил: «Мама, не плачь, я тебя не оставлю. Я выживу!».

— Гриша — настоящий боец. Гриша не оставляет мечту стать чемпионом мира, пусть это будет и Паралимпиада. Сейчас активно изучает биографии спортсменов-паралимпийцев. Я не могу допустить, чтобы рак забрал моего ребенка.

— Все российские больницы нам отказали. Мы направляли запросы в Израиль, Южную Корею, Японию, но и там врачи сообщили, что они бессильны.

Но мы не теряли надежду и веру. Мы смогли связаться с частной клиникой «IPT-alternative» в г. Алма-Ата Республики Казахстан. Они согласились принять, обследовать и лечить нашего сына. С 30 апреля по 28 мая 2017 года мы прошли первый курс лечения в этой клинике стоимостью 12 500 долларов. Нам осталось пройти еще два курса, которые будут стоить 25 000 долларов (около 1,6 миллиона рублей). Банки уже отказываются давать нам кредиты.

Нам стыдно просить, но мы на это идем ради ребенка. Просим всех неравнодушных оказать нам посильную помощь для лечения в Казахстане. Очень надеемся на ваше сострадание и помощь. Спасибо всем, кто откликнется на наш призыв.

Платежные реквизиты банковской карты:

получатель Александров Анатолий Иванович (отец),

номер 4279 3610 0668 4841

счет 40817810676304503356,

банк получателя Якутское отделение № 8603 ПАО СБЕРБАНК,

ИНН 7707083893,

БИК 049805609,

кор. счет 30101810400000000609,

контактный номер: 8-914-296-45-35 (мобильный банк привязан к этому номеру), 8-964-427-25-80.