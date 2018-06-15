16 июня в Якутске перекроют улицы

Уважаемые жители и гости столицы!

Окружная администрация города Якутска сообщает, что в рамках проведения городского мероприятия «Марафон Добра» и в целях обеспечения безопасности дорожного движения будет организовано ограничение движения транспортных средств на участке улицы Кузьмина: от пересечения улицы Кузьмина и улицы Курнатовского до улицы Кузьмина, дом 10 в период с 10:00 часов до 11:00 часов 16 июня 2018 года.

Маршрутные автобусы будут осуществлять движение согласно указанной схеме.