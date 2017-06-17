16 июня в Якутии утонули трое несовершеннолетних

Следственные органы Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) устанавливают обстоятельства гибели трех несовершеннолетних, тела которых обнаружены в водоемах в Таттинском районе и в городе Якутске.

16 июня 2017 года около 15 часов в реке Татта в селе Ытык-Кюель Таттинского района республики обнаружены тела двух мальчиков – братьев, 6 и 8 лет.

Вечером, около 18 часов, в озере, расположенном в районе Сергелляхского шоссе города Якутска, найдено тело 17-летнего воспитанника реабилитационного центра для инвалидов.

По предварительным данным, юноша погиб при купании в необорудованном месте водоема, дети погибли в результате несчастного случая из-за утопления в реке.

По данным фактам следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) начато проведение процессуальных проверок. Назначены судебно-медицинские экспертизы, проводятся иные необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.

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Ежегодно с наступлением летнего купального сезона увеличивается вероятность нахождения детей без присмотра взрослых. Соответственно, возрастает риск получения ими травм или гибели в результате несчастных случаев.

В этой связи следственное управление Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) призывает родителей, а также иных лиц, под присмотром которых находятся несовершеннолетние, быть более внимательными по отношению к детям. Просим вас тщательным образом контролировать их местонахождение, разъяснять правила поведения при купании и нахождении близи водоемов.