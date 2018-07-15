16 июля в Якутске и двух районах предстоят временные ограничения электроснабжения

ПАО «Якутскэнерго» уведомляет о временном ограничении 16 июля в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, техприсоеднинению льготной категории населения и бизнеса по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Заложный переулок, 9, 17, 18, 19, 22, Гастелло 17, 23, 25, 29, 38, 48, Байкалова 49, 53, 55, 57, 59, Крупской 49/1, 49/2, Чайковского 18, 22, 24, 71, 73-103, Лонгинова 13-25, Ильменская 2, 4, Академический 3-й переулок 2, 11-17, Академический 1-й переулок 2, Парковая 6, 9-23, Три Сосны 54/4, 56/3, 64/2, 76/2, 82/1, 82/2, 104/2, Вилюйский тракт 5 км 3/38 – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:00-12:00 – Притузова 39, 45, 46, 53, Вилюйский тракт 3 км 61/1, Сосновая (частично) – пасынковка опоры;

09:00-17:00 – Газовиков 55/1, 59, 61, 63, 65, 67, Бекетова 34-52, Билибина (частично), Борисовка 1-й квартал, – отключение потребителей-должников по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

13:00-17:00 – Автострада 50 лет Октября 3/3, 3/6, 3/7, 3/7а, Стрекаловского (частично), Миронова, Барахова, Тихонова – работы по технологическому присоединению потребителей;

14:00-17:00 – Ильменская 46-72/1, 82, 86, 92/2, Винокурова 44, 47/1, 51, 63, 63/1, 75/1 – пасынковка опоры;

14:00-17:00 – Чернышевского 52/1-52/7, 54, 54/2, Ленина проспект 57/1, 61, Ярославского 54, Дежнева 1-4, 6, 11, 13/1 – допуск бригады СМО для демонтажа КЛ 0,4 кВ.

Ленский район:

09:30-17:00 – п. Витим (ул. 1-я Силинская, ул. 2-я Силинская) – проведение технического обслуживания КТП «Силинская»;

09:30-17:30 – г. Ленск (ул. Дзержинского, д. 12, д. 14, ул. Ойунского, д. 15, 17) – производство работ по монтажу провода СИП, переводу абонентов на новую линию, демонтажа старой линии и опор на ВЛ-0,4кВ КТП «Школа №3», ф. «КНС»;

10:00-18:00 – п. Северная Нюя, п. Чамча, п. Орто-Нахара– плановая проверка УРЗиА в объеме «В» 1Т ПС 110 кВ «Северная Нюя»;

12:00-18:00 – г. Ленск (ул. Первомайская 28, 30, 30А, 32) – работы по реконструкции ТП «Первомайская»;

10:00-20:00 – п. Батамай, п. Ю-Нюя – замена траверс на опорах №№ 158-286 на ВЛ-10 кВ Л-309 «Ю-Нюя- Батамай»;

12:30-18:30 – г. Ленск (Котельная, Школа №1, д/сад «Чебурашка», Храм, ул. Нюйская, ул. Заозерная, ул. Фурманова, ул. Каландрашвили) – профилактические измерения МВ-6 яч № 36 «Город 6 цепь» ПС 110 кВ «Ленск»№.

Намский район:

10:00-17:00 – с. 1-Хомустах – работы на ВЛ 10кВ Л-Хомустах;

13:00-17:00 – с. Тастах, с. Салбанцы – работы на ВЛ 10кВ Л-Тастах.

В графике возможны изменения.

Энергетики Якутии просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Мы делаем все возможное, чтобы свести количество попадающих под ограничение адресов к минимуму.

Для быстрого и удобного ежедневного получения информации об ограничениях электроснабжения приглашаем вас подписаться на канал «Якутскэнерго» в мессенджере Telegram.

Ссылка для пользователей персональных компьютеров: https://web.telegram.org/#/im?p=@Yakutskenergo.

Для мобильных устройств: https://t.me/Yakutskenergo.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевая организация не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.