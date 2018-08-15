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15 августа 2018, 19:09
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16 августа энергетики проведут работы по ремонту и подключению новых потребителей

Для того, чтобы обеспечить жителей нашей республики надежным электроснабжением, персонал Центральных электрических сетей и Западных электрических сетей проводит максимум работ на объектах энергетики, при которых неизбежны и временные ограничения электроснабжения. Благодаря длинному световому дню наш персонал может производить работы, не принося существенный дискомфорт нашим потребителям.

16 августа предстоят работы с ограничением электроснабжения по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне и техприсоеднинению льготной категории населения по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Лонгинова 34-55 – пасынковка опоры;

09:00-12:00 – СОТ Мерзлотовед, Сергеляхское шоссе 8 км (частично) – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:00-17:00 – Тихонова 13-69 – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:00-17:00 – Окружное шоссе частично, Хатынг-Юряхское шоссе 9 км, Базовый переулок, Вилюйский тракт 4 км – замена трансформатора СТП-Базовый-1;

09:00-17:00 – Красильникова 9, 9/2, 9/3, 9/5, 11 – допуск бригады СМО;

13:30-17:00 – СОТ Лена (частично), Покровский тракт 8 км (частично), СОТ Дорожник – работы по технологическому присоединению потребителей;

14:00-17:00 – Стояновича 1-24, Полины Осипенко 5-27, Леваневского 9-22 – пасынковка опоры;

14:00-17:00 – Залог, 37-й квартал, 117-й квартал, 55-й квартал – допуск бригады СМО.

Вилюйский район:

11:00-17:00 – с. Илбенгя – замена масляного выключателя С-35 на ВВС-35.

Горный район:

11:00-17:00 – с. Дикимдя, с. Ерт, с. Асыма, с. Кюерелях, с. Бясь-Кюель, с. Орто-Сурт, с. Кептин – замена масляного выключателя С-35 на ВВС-35.

Ленский район:

08:30-18:30 – п. Дорожный – профилактические измерения 2Т, МВ-6-2Т, ТТ-110-2Т; текущий ремонт 2Т, МВ-110-2Т ПС «Дорожная» 2Т;

09:00-17:30 (с вводом на обед) – г. Ленск (Гагарина, Толстого) – подключение абонентов и установка подставных опор на ВЛ 0,4 кВ ТП ф. «Толстого»;

09:30-17:30 – г. Ленск (Нагорная) – демонтаж старых опор и провода АС на ВЛ 0,4 кВ КТП «Дальняя» ф. «Нагорная»;

10:00-17:00 – п. Пеледуй (частично Дружбы, Пионерская, Горная, Октябрьская, Молодежная, Советская) – техобслуживание КТП-19;

10:00-11:00, 18:00-19:00 – г. Ленск (Первомайская 9-11, Орджоникидзе 11, 46, Пролетарская 15-26, Ойунского 1-26, Якутская) – рассоединение и соединение шлейфов на опоре № 39, установка опор и монтаж СИП-3 на ВЛ 6 кВ яч. 28 ф. «Город 3-я цепь».

Сунтарский район:

09:00-19:00 – с. Кемпендяй, с. Устье – вырубка угрожающей поросли на ВЛ 35 кВ ф. «Кемпендяй».

В графике возможны изменения.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевые организации не несут ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.

Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго».
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