150 человек в Якутии укусили клещи

К счастью, не энцефалитных.

Об эпидемиологической ситуации по инфекциям, передающимся с укусами клещей, сообщает Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).

По данным мониторинга за прошедшую неделю в Республике Саха (Якутия) за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 25 человек, в том числе 9 детей. С начала сезона клещевой активности на территории республики зарегистрировано 154 обращения по поводу присасывания клещей (за аналогичный период 2016 года — 167).

С начала эпидсезона случаев заболевания инфекциями, передающимися с укусами клещей, среди населения республики не зарегистрировано.

Лабораторией особо-опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» проводится исследование клещей на предмет их зараженности клещевыми инфекциями. Среди исследованных клещей – 2,5% заражены вирусом клещевого энцефалита. Всего за сезон исследован 121 клещ, снятый с пострадавших и животных.

Продолжается проведение профилактических мероприятий, в том числе акарицидных обработок и контроль качества их эффективности. Акарицидные обработки проводятся в местах массового пребывания населения, территории детских оздоровительных учреждений.

Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) рекомендует соблюдать меры профилактики вирусного клещевого энцефалита при выезде в лес, на дачные участки, а также находясь в парковых зонах в черте города.

В целях профилактики инфекций, передающихся клещами, необходимо не допускать присасывания клещей. Для этого нужно использовать средства, отпугивающие клещей, носить защитную одежду, проводить само- и взаимоосмотры, при перемещениях в лесу держаться середины дороги, избегать зарослей прошлогодней травы, валежника, не сидеть на траве без подстилки, осматривать на наличие клещей домашних животных, которых берете с собой в лес.

В случае присасывания клеща, обращайтесь за медицинской помощью в поликлинику или травмпункт по месту жительства.

Сдать клеща на исследование можно:

• в медицинское учреждение при обращении за медицинской помощью;

• в филиалы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» в районах;

• в лабораторию особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» по адресу г. Якутск, ул. Ойунского, 9.