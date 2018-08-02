15 старшеклассников из Якутии отправились в новосибирский Академгородок

Первого августа в новосибирском Академгородке открылась 57-я Летняя школа для старшеклассников, увлеченных точными и естественными науками. В этом году учиться в Летней школе будут и 15 старшеклассников из школ Якутии.

Ежегодную Летнюю физико-математическую и химико-биологическую школу проводит Специализированный учебно-научный центр Новосибирского госуниверситета (СУНЦ НГУ) — знаменитая физматшкола в новосибирском Академгородке. Идея собрать в Академгородке во время летних каникул талантливых школьников принадлежала основателю Сибирского отделения Академии наук СССР академику Михаилу Алексеевичу Лаврентьеву. Первая Летняя школа состоялась в июле – августе 1962 года.

В этом году в Летнюю школу приехали по приглашению 586 старшеклассников из 36 регионов России, а также Казахстана, Таджикистана и США. Кроме того, зарегистрировались 114 вольнослушателей, многие из которых будут зачислены в Летнюю школу 4 августа по результатам конкурсных испытаний (олимпиад и собеседований), — говорит директор Летней школы-2018 Александр Гриценко.

В числе учеников Летней школы и 15 старшеклассников из школ Якутии. Это ученики 8 — 10-х классов — призеры Всесибирской открытой олимпиады школьников по математике, физике, химии и биологии, Всероссийской олимпиады по физике и математике, а также лучшие ученики Заочной школы СУНЦ НГУ.

— С Якутией СУНЦ НГУ связывают давние партнерские отношения. В прошлые годы мы регулярно проводили в Якутске совместные профильные смены и летние школы и будем рады возродить эту традицию в будущем. В этом году наши преподаватели участвовали в работе жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике, который прошел зимой в Якутске. И нам приятно видеть, что каждый год талантливые ребята из Якутии приезжают к нам в Летнюю школу и самые способные из них продолжают учебу в СУНЦ НГУ. Мы продолжаем дело родителей и учителей, взрастивших талантливых детей, и открываем перед ребятами новые горизонты, широкие перспективы для их дальнейшего развития. Здесь, в Академгородке, школьники познают, насколько увлекательна настоящая наука, — говорит Александр Гриценко.

Теперь учеников Летней школы ждут три недели погружения в науку. Все занятия проходят по вузовской системе: есть лекции, которые читают ученые Академгородка, и семинары, где старшеклассники решают задачи, нередко выходящие за пределы стандартной школьной программы. После обеда школьников ждут спецкурсы, экскурсии в научные институты, защита собственных фантастических проектов, зрелищные демонстрационные опыты по химии. По вечерам проходят концерты и дискотеки.

В конце Летней школы состоятся контрольные работы и собеседования. Успешное окончание Летней школы дает право поступить в СУНЦ НГУ.