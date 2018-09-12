15 сентября в Якутске состоится Всероссийский день бега «Кросс Нации-2018» (Программа)

15 сентября в Якутске состоится Всероссийский день бега «Кросс Нации-2018». Старт забегу будет дан от стадиона «Юность» и плавательного бассейна «Чолбон», а финишируют бегуны у стадиона «Туймаада».

Ежегодный кросс наций проводится с целью привлечения трудящейся и учащейся молодежи к регулярным занятиям физической культурой, популяризации легкой атлетики и спорта среди населения и пропаганды здорового образа жизни.

Программа

проведения 15 сентября 2018 г.

Всероссийского дня бега «Кросс Нации-2018»

в городском округе «город Якутск»

Старт: стадион «Юность», площадка плавательного бассейна «Чолбон»

Финиш: стадион «Туймаада»