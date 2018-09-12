15 сентября в Якутске состоится Всероссийский день бега «Кросс Нации-2018» (Программа)

15 сентября в Якутске состоится Всероссийский день бега «Кросс Нации-2018». Старт забегу будет дан от стадиона «Юность» и плавательного бассейна «Чолбон», а финишируют бегуны у стадиона «Туймаада».
Ежегодный кросс наций проводится с целью привлечения трудящейся и учащейся молодежи к регулярным занятиям физической культурой, популяризации легкой атлетики и спорта среди населения и пропаганды здорового образа жизни.
Программа
проведения 15 сентября 2018 г.
Всероссийского дня бега «Кросс Нации-2018»
в городском округе «город Якутск»
Старт: стадион «Юность», площадка плавательного бассейна «Чолбон»
Финиш: стадион «Туймаада»
|Время
|Мероприятие
|Место
|10.00 – 11.45 ч
|Сбор и регистрация участников
|Стадион «Юность»
ПБ «Чолбон»
|12.00 ч
|Торжественная церемония открытия
|Стадион «Юность»
Площадка ПБ «Чолбон»
|12.20 ч
|Старт участников открытого первенства города Якутска по лыжероллерной гонке
|Стадион «Юность»
|12.30 ч
|Старт участников:
— девочки (2006 г.р. и младше)
— мальчики (2006 г.р. и младше)
|Бег по маршруту:
ПБ «Чолбон» —
ст. «Туймаада»
|12.40. ч
|Забег руководителей
|Бег по маршруту:
ст. «Юность» —
ст. «Туймаада»
|12.50 ч
|Старт участников:
-девочки (2004-2005 г.р.)
-мальчики (2004-2005 г.р.)
|Бег по маршруту:
ст. «Юность» —
ст. «Туймаада»
|13.00 ч
|Старт участников:
— девушки (2001-2003 г.р.)
— юноши (2001-2003 г.р.)
|Бег по маршруту:
ст. «Юность» —
ст. «Туймаада»
|13.20 ч
|Старт участников:
— женщины (2000 г.р. и старше)
— мужчины (2000 г.р. и старше)
|Бег по маршруту:
ст. «Юность» —
ст. «Туймаада»
|13.00 –14.00 ч
|Церемония награждения победителей и призеров по группам после каждого забега
|Стадион «Туймаада»
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