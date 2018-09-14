15 сентября улицы в Якутске будут временно перекрыты. Автобусы поменяют движение

Окружная администрация города Якутска сообщает, что в связи с проведением Всероссийского дня бега «Кросс Нации-2018», который состоится 15 сентября 2018 года с 12:00 до 14:00 будет организовано ограничение движения согласно схеме:

— по улице Ойунского от пересечения улицы Ойунского и улицы Дежнева до пересечения улицы Ойунского и улицы Октябрьская;

— по улице Пояркова от пересечения улицы Пояркова и улицы Октябрьская до пересечения улицы Пояркова и улицы Курашова;

— по улице Кирова от пересечения улицы Кирова и улицы Орджоникидзе до пересечения улицы Кирова и улицы Лермонтова;

— по улице Лермонтова от пересечения улицы Лермонтова и улицы Октябрьская до пересечения улицы Лермонтова и улицы Курашова;

— на Комсомольской площади.

Автобусные маршруты будут осуществлять движение:

Маршрут №2: ост. «Птицефабрика» — по маршруту — ул. Лермонтова – Сергеляхское шоссе – ул. Дежнева – ул. Кулаковского – по маршруту.

Маршрут №3: ост. «Гимеин» — по маршруту – Вилюйский тракт – ул. Лермонтова – Сергеляхское шоссе – ул. Дежнева – ул. Кулаковского – пр. Ленина – по маршруту.

Маршрут №5: ост. «Малая Марха» – по маршруту – ул. Петра Алексеева – ул. Орджоникидзе – ул. Октябрьская – пр. Ленина – ул. Кулаковсвкого – ул. Дежнева – Сергеляхское шоссе – ул. Якова Потапова – ул. Чайковского – ул. Каландаришвили – ул. Лермонтова – Сергеляхское шоссе – по маршруту.

Маршрут №6: ост. «Борисовка 3» – по маршруту – ул. Петра Алексеева – ул. Орджоникидзе – ул. Дзержинского – по маршруту.

Маршрут №7: птицефабрика – по маршруту – ул. Лермонтова – Сергеляхское шоссе – ул. Дежнева – ул. Кулаковского – пр. Ленина – 202 мкр. – пр. Ленина – ул. Кулаковского – ул. Дежнева – Сергеляхское шоссе – ост. «Медцентр».

Маршрут №8: ост. «Гимеин» — по маршруту – ул. Каландаришвили – ул. Лермонтова – Сергеляхское шоссе — ул. Дежнева – ул. Кулаковского – пр. Ленина – по маршруту.

Маршрут №9: село Пригородное — по маршруту — ул. Дежнева — ул. Кулаковсвкого — пр. Ленина — ул. Петра Алексеева – ул. Лермонтова – ул. Халтурина – по маршруту.

Маршрут №15: ост. «2-я Борисовка» — ул. Каладаришвили – ул. Лермонтова — Сергеляхское шоссе – ул. Дежнева – ул. Кулаковского – пр. Ленина – по маршруту.

Маршрут №16: ост. «Воинская» — по маршруту — ул. Каладаришвили – ул. Лермонтова — Сергеляхское шоссе – ул. Дежнева – ул. Кулаковского – пр. Ленина – по маршруту.

Маршрут №17: ост. «Мерзлотка» — по маршруту – ул. Пояркова – ул. Курашова – ул. Орджоникидзе – ул. Петровского – ул. Белинского — ул. Кулаковского – ул. Дежнева – Сергеляхское шоссе – по маршруту.

Маршрут №18: ост. «Речевая школа» — по маршруту – пр. Ленина – ул. Орджоникидзе – ул. Курашова – ул. Пояркова – по маршруту.

Маршрут №19: ост. «Медцентр» — Сергеляхское шоссе — ул. Дежнева — ул. Кулаковсвкого — пр. Ленина — ул. Петра Алексеева – ул. Лермонтова – по маршруту.

ул. Дежнева — ул. Кулаковского — пр. Ленина — ул. Петра Алексеева – ул. Лермонтова – ул. Халтурина – по маршруту.

Маршрут №25: ост. «2-я дамба» — по маршруту – ул. Каладаришвили – ул. Лермонтова — Сергеляхское шоссе – ул. Дежнева – ул. Кулаковского – пр. Ленина – по маршруту.

Маршрут №35: ост. «1-я колония» — по маршруту – ул. Дзержинского — пр. Ленина – ул. Кулаковсвкого – ул. Дежнева – Сергеляхское шоссе – ост. «Гимеин» — по маршруту – ост. «Магазин Кит».

Маршрут №41: ост. «1-я Борисовка» — пр. Ленина – ул. Дзержинского – ул. Петра Алексеева – по маршруту.