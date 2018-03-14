15 марта предстоят временные ограничения электроснабжения

ПАО «Якутскэнерго» уведомляет о временном ограничении электроснабжения 15 марта в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, техприсоеднинению льготной категории населения и бизнеса по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Набережная 121/1;

09:00-17:00 – Набережная 4-39/1, Наука квартал 15-56, Лонгинова 51-80, 88а, 91, Сергеляхское шоссе 8, 10 км, Три Сосны (частично), Билибина 12-43/4, Лонгинова, Ново- Сайсарская, Окружная дорога;

09:30-14:30 – Дальняя 53-80, Маганский тракт 6-9 км;

13:30-17:00 – Базовый переулок (частично), Хатынг-Юряхское шоссе (частично);

14:00-16:00 – мкр-н Большая Марха (частично);

14:00-17:00 – Притузова 17.

Верхневилюйский район:

11:00-13:00 – с. Оргет (Школьная, школа, котельная школы).

Ленский район:

10:00-18:00 — п. Ярославский.

09:30-17:30 – г. Ленск (Пролетарская 53-73, Толстого, 9-14, Тургенева 2-20, Пушкина 11-44).

Мирнинский район:

14:30-16:00 – г. Мирный (Ленинградский пр. 14, 14/1, 16, 18, 20, 20а, ПДУ, нечетные дома по ул. Кирова).

Олекминский район:

14:00-17:00 – г. Олекминск (Кудрина-Абагинского, Спасская, Кирова, Урицкого (частично), Гагарина (частично), Пушкина, Базарная, Юбилейная (частично), 30 лет ЯАССР (частично), Комсомольская, Кульбертинова (частично), городской Рынок, школа №2, д/с «Лесовичок», д/с «Журавушка», АЗС).

Сунтарский район:

14:30-16:00 — c. Сунтар (Сельэнерго 1-13а, Медиков 1-19, Тусулгэ 1-29, Новая 1-36, Пионерская 1-18, Дружбы 1-7, В.Павлова 1-18, Сахаада 1-26, Туолбэ 1-26, Кырдал 1-26, Олонхо 1-25, Сарыал 1-29, Л. Попова 1-30, Чэчир 1-19, Эллэй Ботур 1-23, Кордугэн 1-24, Чолбон 1-23, П. Иванова 1-16).

В графике возможны изменения.

Энергетики Якутии просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Мы делаем все возможное, чтобы свести количество попадающих под ограничение адресов к минимуму.

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Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевая организация не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.