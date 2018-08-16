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Происшествия
16 августа 2018, 15:55
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15-летний мотоциклист попал в страшную аварию с «крузаком»

После встречи с джипом юный мотоциклист и его пассажирка получили тяжелые травмы: у обоих переломы основания черпа, переломы ног, множественные ушибы. Мать подростка ранее уже привлекалась к ответственности за передачу управления.

16 августа  около 3 часов ночи в ДЧ ОМВД РФ по Нюрбинскому району поступило телефонное сообщение о том, что на ул. Ст. Васильева г. Нюрба произошло ДТП,  есть пострадавшие. 

На месте происшествия было установлено, что возле д.115 указанной улицы произошло столкновение  мотоцикла «Стелс» с автомашиной «Тойота Ленд Краузер».  

По предварительным данным установлено, что 15-летний водитель, управляя мотоциклом «Стелс Дельта-200», выехал на полосу, предназначенную для встречного движения для совершения обгона  ехавшего впереди автомобиля «Тойота Ланд Краузер», который  совершал поворот, в результате чего произошло столкновение двух транспортных средств.

В результате ДТП несовершеннолетние получили тяжелые травмы: водитель мотоцикла и его 16-летняя пассажирка госпитализированы  в хирургическое отделение Нюрбинской ЦРБ, у обоих переломы основания черпа, переломы ног, множественные ушибы. 

В момент автоаварии  водитель и пассажир мотоцикла были без мотошлемов и других средств защиты. 

 Мотоциклист, в силу малолетства,  не имеет права управления транспортными средствами,  мотоцикл «Стелс» не состоит на учете  в ГИБДД.  Со слов матери подростка, мотоцикл был куплен для его старшего брата, но родительница сама разрешила школьнику покататься. 

 В ходе проверки  по факту происшествия также было установлено, что  мать несовершеннолетнего  мотоциклиста в мае текущего года привлекалась к административной ответственности  по ч.3 ст.12.7 КоАП РФ, 5.35 КоАП РФ в связи с нарушением п.2.1.1 ПДД РФ  за передачу управления транспортным средством(мотоциклом)несовершеннолетнему сыну, заведомо не имеющему права управления ТС.  С родителями были также проведены профилактические беседы сотрудниками ГИБДД и ПДН.  Однако понесенное наказание не стало для взрослых уроком, и они вновь позволили несовершеннолетнему сыну сесть за руль. В результате – все закончилось трагедией….

 Мать пострадавшей 10-классницы находится в отъезде, а оставшийся с подростком отчим, разрешил  падчерице пойти к подруге. 

20-летний водитель автомашины «Тойота Ланд Краузер»  возвращался  с работы, проведенное медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения показало отсутствие такового.  

По факту ДТП следствием проводится проверка. 

Источник: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)    
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