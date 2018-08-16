15-летний мотоциклист попал в страшную аварию с «крузаком»

После встречи с джипом юный мотоциклист и его пассажирка получили тяжелые травмы: у обоих переломы основания черпа, переломы ног, множественные ушибы. Мать подростка ранее уже привлекалась к ответственности за передачу управления.

16 августа около 3 часов ночи в ДЧ ОМВД РФ по Нюрбинскому району поступило телефонное сообщение о том, что на ул. Ст. Васильева г. Нюрба произошло ДТП, есть пострадавшие.

На месте происшествия было установлено, что возле д.115 указанной улицы произошло столкновение мотоцикла «Стелс» с автомашиной «Тойота Ленд Краузер».

По предварительным данным установлено, что 15-летний водитель, управляя мотоциклом «Стелс Дельта-200», выехал на полосу, предназначенную для встречного движения для совершения обгона ехавшего впереди автомобиля «Тойота Ланд Краузер», который совершал поворот, в результате чего произошло столкновение двух транспортных средств.

В результате ДТП несовершеннолетние получили тяжелые травмы: водитель мотоцикла и его 16-летняя пассажирка госпитализированы в хирургическое отделение Нюрбинской ЦРБ, у обоих переломы основания черпа, переломы ног, множественные ушибы.

В момент автоаварии водитель и пассажир мотоцикла были без мотошлемов и других средств защиты.

Мотоциклист, в силу малолетства, не имеет права управления транспортными средствами, мотоцикл «Стелс» не состоит на учете в ГИБДД. Со слов матери подростка, мотоцикл был куплен для его старшего брата, но родительница сама разрешила школьнику покататься.

В ходе проверки по факту происшествия также было установлено, что мать несовершеннолетнего мотоциклиста в мае текущего года привлекалась к административной ответственности по ч.3 ст.12.7 КоАП РФ, 5.35 КоАП РФ в связи с нарушением п.2.1.1 ПДД РФ за передачу управления транспортным средством(мотоциклом)несовершеннолетнему сыну, заведомо не имеющему права управления ТС. С родителями были также проведены профилактические беседы сотрудниками ГИБДД и ПДН. Однако понесенное наказание не стало для взрослых уроком, и они вновь позволили несовершеннолетнему сыну сесть за руль. В результате – все закончилось трагедией….

Мать пострадавшей 10-классницы находится в отъезде, а оставшийся с подростком отчим, разрешил падчерице пойти к подруге.

20-летний водитель автомашины «Тойота Ланд Краузер» возвращался с работы, проведенное медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения показало отсутствие такового.

По факту ДТП следствием проводится проверка.