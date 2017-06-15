15 июня – День образования ГИМС России

Государственная инспекция по маломерным судам Российской Федерации (ГИМС России) была образована постановлением Совета Министров РСФСР от 15 июня 1984 года № 259. До февраля 2004 года она находилась в ведении Минжилкомхоза РСФСР, Минархстроя России, Минэкологии России, Минприроды России, Госкомэкологии России. В состав ГИМС России входили инспекторские (отделения, участки, группы) и спасательные подразделения (спасательные станции, спасательные посты, маневренные (водолазные) поисковые группы.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 августа 2003 года № 991, постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2004 года № 47 ГИМС России была передана из ведения МПР России в ведение МЧС России.

На сегодняшний день группировка ГИМС Республики Саха (Якутия) состоит из отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) и Федерального казенного учреждения «Центр ГИМС МЧС России по Республике Саха (Якутия)».

В Отделе безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) работают 6 сотрудников, в Федеральном казенном учреждении «Центр ГИМС МЧС России по Республике Саха (Якутия)» — 190 сотрудников, в том числе — 110 государственных инспекторов по маломерным судам.

В структурные подразделения, расположенные на территории Республики Саха (Якутия) входят 6 отделений, 25 инспекторских участков, 9 групп патрульной службы, группа регистрационной и экзаменационной работы, группа технического надзора. Активное участие в работе ГИМС принимают внештатные общественные инспекторы.

Сегодня в Центре ГИМС МЧС России по Республике Саха (Якутия) на вооружении состоят: 41 плавсредство, 19 автомобилей, 8 снегоходов.

Инспекторы ГИМС осуществляют патрулирование водных объектов с целью недопущения нарушений правил плавания маломерных судов, проводят освидетельствования маломерных судов, баз-стоянок и пляжей, регистрируют маломерные суда, проводят аттестацию судоводителей, участвуют в агитационно-пропагандистской работе среди населения.

Деятельность в подразделениях в Федерального казенного учреждения «Центр ГИМС МЧС России по Республике Саха (Якутия)» осуществляется во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления по Республике Саха (Якутия), правоохранительными и другими государственными органами и общественными организациями, деятельность которых связана с обеспечением безопасности людей на водных объектах.

От лица Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по РС(Я) полковник внутренней службы Павел Гарин сердечно поздравляет всех сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам Республики Саха (Якутия) с 33-й годовщиной со дня образования ГИМС России: «Уважаемые госинспекторы, работники и ветераны ГИМС! Ваш высокий профессионализм и работоспособность снискали уважение и авторитет у всех жителей Республики Саха (Якутия). Приятно отметить, что личный состав Государственной инспекции по маломерным судам – это коллектив единомышленников, людей, беззаветно преданных профессии. Выражаю слова благодарности и признательности ветеранам, тем, кто оставил неизгладимый след в летописи государственной инспекции по маломерным судам. Нынешнему поколению инспекторов ГИМС необходимо не только сохранить и сберечь, но и приумножить, обогатить традиции. В ваш профессиональный праздник примите поздравления и искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия, счастья и успехов в вашей ответственной и нужной работе! Желаю вам преданности делу и дальнейших профессиональных успехов!»

Отдел безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) под руководством главного государственного инспектора по маломерным судам Республики Саха (Якутия) Аурики Смирновой присоединяется к поздравлениям: «Уважаемые коллеги, в этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов в профессиональной деятельности, неиссякаемой энергии, достижения намеченных целей, благополучия и жизненного оптимизма вам и вашим родным! Пусть удача сопутствует вам во всех ваших начинаниях! Семь футов под килем!»