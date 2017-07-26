145 туристов-экстремалов в данный момент покоряют Якутию

На учете у спасателей — 15 групп туристов-экстремалов численностью 145 человек.

Большая часть из них сплавляется по водным маршрутам, но есть и пешие туристы, покоряющие горы. География походов довольно обширная, ведь площадь Якутии составляет более 3 млн кв. километров. За всеми этими группами в круглосуточном режиме следят оперативные дежурные Службы спасения.

О своей работе рассказывает оперативный дежурный Евгений Колесов:

У нас в службе есть специальное подразделение по безопасности туристической деятельности, где всегда можно пройти инструктаж, получить информацию о каких-то особенностях прохождении маршрута. Специалисты ответят на любой вопрос и по экипировке и по связи, и необязательно присутствовать лично, можно связаться по интернету или по телефону. У каждой зарегистрированной группы есть график выхода на связь, поэтому если в контрольное время туристы не отзвонились, мы докладываем руководству, для этого существует специальный алгоритм действий. В случае ЧС принимаются экстренные меры реагирования.

«Служба спасения Республики Саха (Якутия)» обращается к жителям и гостям республики, а также к туристам, прибывающим на ее территорию: отправляясь в туристический маршрут – зарегистрируйте его в Службе спасения Якутии!

Спасатели настоятельно рекомендуют зарегистрироваться и получить инструктаж по технике безопасности. Часть людей даже не представляет что их может ожидать в условиях крайнего севера, спасатели же помогут более подробно рассказать о маршруте, о сложностях которые могут возникнуть и дадут необходимые рекомендации. Проконсультируют о том, безопасно ли пребывание в том или ином районе, какая погода ожидается в предполагаемом районе маршрута, расскажут, как лучше экипироваться.

Зарегистрировать свой маршрут можно по телефону и лично, явившись в Службу спасения Якутии для заполнения маршрутного листа. Кроме того, заполненный маршрутный лист можно направить в Службу по электронной почте.

При получении сигнала бедствия или по истечении контрольного срока возвращения группы, аварийно-спасательное формирование немедленно организует поисково-спасательные работы. В случае, если происшествие произойдет с незарегистрированными туристами, будет потеряно время на то, чтобы выяснить, куда именно они отправились.

Потратьте немного личного времени, чтобы обезопасить себя и сохранить спокойствие ваших близких!

Контактная информация для регистрации туристических групп в Республике Саха (Якутия):

ГКУ «Служба спасения Республики Саха (Якутия)». В маршрутном листе указывают сведения о планируемом количестве туристов в группе, фамилию, имя, отчество руководителя туристской группы (гида-проводника), название, адрес и телефоны туристской организации, сроки начала и окончания мероприятия, а также маршрут с указанием начального, конечного и промежуточных пунктов. Полученное сообщение вносится в журнал учета туристских групп.

В г.Якутске: ул. Лермонтова, д. 22/1, телефон: (4112) 22-65-90.

В г.Нерюнгри Нерюнгринского района: (41147) 4-18-91

В г.Томмот Алданского района: (41145) 4-41-01.

В г.Среднеколымск Среднеколымского района: (41156) 4-13-87

В г.Верхневилюйск Верхневилюйского района: 8-914-281-55-58

В г.Нюрба Нюрбинского района: (41134) 2-20-26

Там где нет филиалов Службы спасения обращаться в местный ЕДДС по телефону 112.

Адрес электронной почты: kcc-caxa@yandex.ru.