14 якутских борцов едут в Улан-Удэ

Якутские борцы едут на международный турнир по вольной борьбе на призы главы Республики Бурятия в Улан-Удэ, который пройдет с 9 по 11 марта, передает заместитель директора радио НВК «Саха» Николай Бястинов.

Традиционный ковер проводится уже в 23-й раз и объединит 15 команд из 15 стран мира. Как известно, сборная России заявлена на этом турнире не первыми номерами, которые участвуют в конце марта на турнире «Дан Колов и Никола Петров в Болгарии», однако на бурятском ковре выступит внушительный состав российской команды — все вторые и третьи номера.

Призеры РФ Виктор Рассадин (65 кг) и Дмитрий Аксенов (57 кг) также вошли в состав сборной России. Кроме них якутскую школу борьбы представят Петр и Алексей Копыловы, Арыйаан Тютрин (все 57 кг), Вячеслав Ефремов, Петр Павлов, Айхаан Антонов (все 61 кг), Дьулустаан Булатов, Эдуард Григорьев (обе 65 кг), Константин Власов, Герман Устинов, Иван Барашков и Тимур Николаев (все 70 кг).

Призовой фонд турнира составит три миллиона 200 тысяч рублей. Победители получат денежные призы: 100 тысяч рублей — за первое место, 70 — за второе и 50 тысяч — за третье. Кроме того, 50 тысяч рублей получит тренер лучшего борца.

Этот старт станет одним из этапов отбора к Кубку мира и чемпионату Европы.

Состав сборной России:

57 кг — Хуреш-оол Дондук-оол, Дмитрий Аксенов, Расул Машезов

61 кг — Александр Богомоев, Зелимхан Абакаров, Джамал Отарсултанов

65 кг — Виктор РАССАДИН, Гамлет Рамонов, Абдула Ахмедов, Магомед Магомедов

70 кг — Магомедрасул Газимагомедов

74 кг — Тимур Бижоев, Халил Аминов, Никита Сучков

79 кг — Аниуар Гедуев, Радик Валиев, Магомед Рамазанов

86 кг — Даурен Куруглиев, Алихан Жабраилов

92 кг — Анзор Уришев, Юрий Белоновский

97 кг — Шамиль Мусаев

125 кг — Алан Хугаев, Балдан Цыжипов, Мухамагази Магомедов, Анзор Хизриев, Магомедгаджи Нурасулов, Хасан Хубаев.