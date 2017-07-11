АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
29
Слегка облачно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  60.30
 68.77
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
11.07.2017, 16:49
Общество
Если вашим детям угрожает опасность 
11.07.2017, 16:38
Республика
14 теплоходов ходили по Лене без лицензии
11.07.2017, 16:30
Республика
Якутские спасатели отчитались: праздники в Якутии прошли без ЧП
11.07.2017, 16:17
Республика
Инспекторы ГИМС провели уроки безопасности в детских лагерях
11.07.2017, 16:06
Культура & Образование
Якутский вундеркинд стал первым 13-летним абитуриентом в истории Томского госуниверситета
11.07.2017, 15:58
Политика
Якутскую птицефабрику возглавила Наталия Дягилева
11.07.2017, 15:48
Общество
Экстра
Резонанс
Якутский священник арестован за развращение мальчиков
11.07.2017, 15:36
Общество
Видео
В сети распространяется видео НЛО, снятого якобы в Якутии
11.07.2017, 15:26
Политика
Как будет выглядеть Общественная палата РС(Я)?
11.07.2017, 15:09
Экология
Праздник «День рыбака» прошел в Верхнеколымском улусе Якутии
11.07.2017, 15:06
Республика
Форум «Синергия Севера»: 35 грантов, 360 участников
11.07.2017, 14:55
Столица
Объявлен конкурс на лучшее освещение мероприятий Года добра 
11.07.2017, 14:45
Столица
Семья Жирковых Губинского округа награждена медалью «За любовь и верность»
11.07.2017, 14:32
Республика
Энергетики Южной Якутии — победители Всероссийского конкурса
11.07.2017, 14:22
Культура & Образование
Национальный театр танца закрыл 37-й театральный сезон
11.07.2017, 13:49
Общество
Ил Дархан благодарит строительные фирмы и экскурсовода
11.07.2017, 13:33
Политика
Подследственного Бориса Попова выдвинули на должность главы Нюрбинского района Якутии
11.07.2017, 13:21
Общество
Сегодня день рождения молодежного лидера и ведущей мероприятий
11.07.2017, 12:55
Республика
Вода в Аргахтах продолжает прибывать
11.07.2017, 12:45
Финансы
Должники по капремонту рискуют оказаться в суде
11.07.2017, 12:42
Спорт
Видео
Скандал
Скандал на «Играх Манчаары»: вдруг вы пропустили
11.07.2017, 12:34
Культура & Образование
Агрообразование: диалог студентов со школьниками
11.07.2017, 12:23
Происшествия
В Якутске произошло ДТП с четырьмя машинами. Виновник заснул за рулем
11.07.2017, 12:13
Спорт
Данил Лаврентьев — двукратный чемпион первенства России 
11.07.2017, 12:01
Республика
В объекты ЖКХ Якутии привлечено почти 1 млрд. рублей частных инвестиций
11.07.2017, 11:46
Финансы
РИК: Подводя итоги корпоративного года
11.07.2017, 11:35
Происшествия
Нерюнгринцу грозит срок за фиктивную прописку
11.07.2017, 11:26
Происшествия
Вор приметил квартиру, в которую заносили новую бытовую технику.
11.07.2017, 11:15
Происшествия
С армии парня встретили сотрудники угрозыска
11.07.2017, 11:07
Происшествия
Открытое окно стало причиной кражи
11.07.2017, 10:55
Происшествия
Злоумышленника выдало зеркало
11.07.2017, 10:43
Происшествия
Эксклюзив
Экстра
Автовокзалу Покровска грозит обрушение
11.07.2017, 10:25
Столица
Опасные водные процедуры. Купаться на диких пляжах запрещено!
11.07.2017, 10:17
Происшествия
Застройщик 4-х этажного дома в Чурапче строит без разрешения
11.07.2017, 10:12
Общество
Скандал
Коррупция в администрации Нюрбинского района
11.07.2017, 9:56
Республика
60 семей в Батагае ожидают получения земли после прокурорской проверки
11.07.2017, 9:43
Происшествия
Горе-отец пойдет под суд
11.07.2017, 9:30
Происшествия
В Якутске два года действовала банда квартирных аферистов
11.07.2017, 9:16
Финансы
АЛРОСА в июне реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на сумму $365 млн
11.07.2017, 9:05
Происшествия
Резонанс
Новые подробности дела убитого таксиста
11.07.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Вторник 11 июля 2017 г.
10.07.2017, 23:43
Культура & Образование
«Барыстаах нэдиэлэ!» акция саҕаламмытын
10.07.2017, 22:46
Республика
Энергосбыт приглашает оплатить энергоуслуги в выездных кассах
10.07.2017, 21:57
Желток
Видео
Красавчики в пробках не стоят!
10.07.2017, 20:45
Республика
11 июля предстоят временные ограничения электроснабжения
10.07.2017, 18:11
Происшествия
Не тихая рыбалка
10.07.2017, 17:53
Происшествия
Видео
Видео: Уничтожение 200 кг конопли в Якутии
10.07.2017, 17:52
Происшествия
Якутские транспортные полицейские раскрыли кражу сотового телефона менее чем за час
10.07.2017, 17:40
Происшествия
Покусился на чужое (фото 18+)
10.07.2017, 17:33
Экономика
На дефицит местных кадров в строительстве обратили внимание
10.07.2017, 17:26
Культура & Образование
Михаил Николаев посетил Технопарк «Якутия»
10.07.2017, 17:19
Финансы
Видео
Экономия семейного бюджета
10.07.2017, 17:01
Политика
Александр Корякин провел прием граждан
10.07.2017, 16:57
Финансы
РСХБ первым в России выпустил кобейджинговую карту «Мир-UnionPay»
10.07.2017, 16:48
Столица
Дважды «Таежный герой»
10.07.2017, 16:42
Политика
Галина Данчикова: «Туристические возможности на Дальнем Востоке стали привлекательнее»
10.07.2017, 16:22
Путешествия
Харбинское лето с «TOUR LUX»
10.07.2017, 16:18
Общество
Алевтина Игнатьева покинула пост руководителя якутской Почты России
10.07.2017, 16:11
Общество
Три отставки
10.07.2017, 16:00
Общество
Малоимущие семьи могут получить социальную поддержку на ремонт фасадов своих домов
10.07.2017, 15:45
Происшествия
Жительницы Удачного распространяли через WhatsApp ложные сведения о терроризме
10.07.2017, 15:30
Спорт
«Якутские Боотуры» впервые примут участие в соревнованиях по американскому футболу
10.07.2017, 15:21
Культура & Образование
Ирина Бокова поддержала три новых образовательных проекта Якутии
10.07.2017, 15:12
Культура & Образование
Эпосоведы мира приняли участие в конференции по эпическому наследию народов в СВФУ
10.07.2017, 15:07
Культура & Образование
Что было на «Open. лекции», или о приемах «психологического айкидо»
10.07.2017, 15:03
Культура & Образование
Абитуриент-2017: завершается прием заявлений на программы бакалавриата, специалитета по результатам вступительных испытаний
10.07.2017, 14:59
Спорт
До встречи в Бердигестяхе: Верхневилюйск попрощался с XX Играми Манчаары
10.07.2017, 14:48
Спорт
На Играх Манчаары Усть-Алданский улус подтвердил звание безоговорочного лидера по мас-рестлингу
10.07.2017, 14:40
Спорт
Увар Тимофеев выиграл табун лошадей на Играх Манчаары
10.07.2017, 14:37
Культура & Образование
На официальном сайте Книги рекордов Гиннесса вышла статья о якутском рекорде
10.07.2017, 14:15
Экология
Год добра: добровольцы продолжают проводить субботники
10.07.2017, 14:02
Происшествия
Взят под стражу насильник-педофил
Архив новостей
Республика
11 июля 2017, 16:38
85

14 теплоходов ходили по Лене без лицензии

Усть-Кутский городской суд обязал «Осетровский речной порт» получить лицензии на 14 речных судов, сообщается 11 июля на сайте управления службы судебных приставов по Иркутской области.

Усть-Кутский городской суд, рассмотрев иск прокурора Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры в интересах неопределенного круга лиц к ООО «Осетровский речной порт», обязал предприятие получить лицензию на применение системы управления безопасностью на водный транспорт, который перевозит грузы по реке Лена по пунктам назначения до г. Якутска.

Руководство предприятия исполнило требование и обратилось в территориальное подразделение Российского речного регистра за оформлением и выдачей лицензии на суда речного флота.

Указанные теплоходы перевозят грузы по реке Лена по пунктам назначения до города Якутска.

comments powered by HyperComments
Источник: http://r38.fssprus.ru/news/document25004408/
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
05.07.2017, 23:13
Общество
Экстра
Начальник столичной полиции ушел в отставку
08.07.2017, 1:11
Желток
Эксклюзив
Позитив
Горячая десятка якутских звезд Инстаграма
08.07.2017, 17:01
Происшествия
Эксклюзив
«Вилюйский» след во взятке на 40 миллионов?
07.07.2017, 17:57
Политика
Экстра
Две отставки – два назначения
06.07.2017, 14:33
Экономика
Эксклюзив
Туйара Алексеева опровергла информацию о том, что ставила условия Ил Дархану
07.07.2017, 2:28
Желток
Фотофакт
Новый имидж Борисова
07.07.2017, 19:53
Происшествия
Скандал
Из-за аварии пострадали «Игры Манчаары»?
09.07.2017, 13:42
Желток
Фотофакт
Позитив
ВИП-косарь
10.07.2017, 16:11
Общество
Три отставки
07.07.2017, 22:27
Спорт
Резонанс
Лучшим прыгуном на «Играх Манчаары» вопреки ожиданиям стал…
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Спорт
11.07.2017

Данил Лаврентьев — двукратный чемпион первенства России 

Эксклюзив Экстра
Происшествия
11.07.2017

Автовокзалу Покровска грозит обрушение

Скандал
Общество
11.07.2017

Коррупция в администрации Нюрбинского района

Происшествия
11.07.2017

В Якутске два года действовала банда квартирных аферистов

Культура & Образование
10.07.2017

«Барыстаах нэдиэлэ!» акция саҕаламмытын

Видео
Желток
10.07.2017

Красавчики в пробках не стоят!

Общество
10.07.2017

Алевтина Игнатьева покинула пост руководителя якутской Почты России

Общество
10.07.2017

Три отставки