14 теплоходов ходили по Лене без лицензии

Усть-Кутский городской суд обязал «Осетровский речной порт» получить лицензии на 14 речных судов, сообщается 11 июля на сайте управления службы судебных приставов по Иркутской области.

Усть-Кутский городской суд, рассмотрев иск прокурора Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры в интересах неопределенного круга лиц к ООО «Осетровский речной порт», обязал предприятие получить лицензию на применение системы управления безопасностью на водный транспорт, который перевозит грузы по реке Лена по пунктам назначения до г. Якутска.

Руководство предприятия исполнило требование и обратилось в территориальное подразделение Российского речного регистра за оформлением и выдачей лицензии на суда речного флота.

Указанные теплоходы перевозят грузы по реке Лена по пунктам назначения до города Якутска.