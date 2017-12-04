14-летний Илья ждет писем от своих сверстников

Целью деятельности Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» является развитие системы отдыха и оздоровления детей, реализация мероприятий по организации круглогодичного отдыха и оздоровления детей, внедрение и реализация оздоровительно-образовательных программ на основе учета запросов детей и населения, особенностей социально-экономического развития региона и его национально-культурных традиций. Являясь единственным учреждением отдыха и оздоровления в республике, Центр так же обеспечивает круглогодичный отдых детей с ограниченными возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями.

В 2016 г. на Ленском образовательном форуме «Открытая школа: Человек – институт образования» состоялся семинар «Современные технологии для лиц с ограниченными возможностями здоровья» с участием тренеров Института информационных технологий в образовании ЮНЕСКО Анатолия Попко (Россия) и г-на Ин Бин (Великобритания). В рамках сетевого взаимодействия с Институтом информационных технологий в образовании ЮНЕСКО в республиканском Центре отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» был создан ресурсный центр по внедрению образовательных технологий для лиц с ограниченными возможностями здоровья, который также будет включать организацию и методическое обеспечение новых форм обучения с использованием современных технологий с привлечением к преподаванию представителей ведущих учебных заведений. Целью проекта является обучение, накопление, систематизация, обобщение и распространение перспективного педагогического опыта работы с детьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, направленного на решение приоритетных задач развития системы образования. Основная идея проекта – дать возможность детям развиваться творчески и совершенствоваться вместе со всеми остальными ребятами по комплексной программе.

Так, в рамках профильной смены «Олонхо в моей жизни» проходит обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. Новые технологии дают им возможность читать, писать, общаться и пользоваться компьютером.

Мы провели беседу с учителем ГКОУ «Республиканская специальная (коррекционная) школа-интернат» и педагогом дополнительного образования Института новых технологий Седалищевой Анной Афанасьевной, которая рассказала нам о своем ученике Смертине Илье.

«Илье 14 лет и он учится в 6 классе ГКОУ «Республиканская специальная (коррекционная) школа- интернат». Илья с 1 класса обучается на дому (тотальная слепота, ДЦП). Учится по системе Брайля. Любознательный, послушный, культурный мальчик. За 6 лет работы мы понимаем друг друга с полуслова. С 2013 года начала обучать Илью компьютерной грамотности, т.к. являюсь педагогом дополнительного образования Центра дистанционного образования детей-инвалидов. Занимаемся два раза в неделю. Вначале были сложности из-за малоподвижности правой руки. У Ильи хорошая память и бойцовский характер. Путем многократных тренировок, достигаются результаты. Илья человек с полным отсутствием зрения, стал активным пользователем ПК. Как все современные дети, теперь Илья имеет доступ к информативным технологиям и ресурсам, ежедневно пользуется электронными устройствами: мобильным телефоном, плеером. Илья создал электронную почту и ждет писем от сверстников, так велико его желание общаться. Хочет подписаться на форум сайта Тифлокомп.ру и стать членом Клуба незрячих пользователей интернет «Интеграция». Помогают нам специальные устройства для людей с нарушением зрения. Мы пользуемся Jaws for Window – самой популярной в мире программой экранного доступа. Через аудио- карту компьютера информация с экрана считывается вслух. Программа позволяет работать с ПК без использования зрения. В компьютерном классе Центра «Сосновый бор» началась работа на дисплее FOKUS 40. Данный тактильный дисплей шрифтом Брайля информацию, передаваемую программой экранного доступа. Умение работать на обычной клавиатуре дает возможность быстро ориентироваться в новом устройстве. Осваиваем принтер Брайля EVEREST- D V4. Илья в будущем хочет обучать незрячих ИКТ. Илья быстро находит общий язык с собеседником. В Центре «Сосновый бор» он познакомился с Валерой Максимовым и Афоней Гороховым, которые стали ему друзьями. Также его поддерживают Владик Софронов, Нарыйаана Уарова и Надя Семенова». От имени своих учеников и их родителей благодарю директора Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» Яну Николаевну Иванову за приглашение! Мои ученики рады общению с детьми разных возрастов и передают привет своим вожатым Татьяне и Наталье! В их памяти навсегда остались яркие моменты, когда проводились игры, мероприятия, концерты и огоньки».

Если вы желаете пообщаться с Ильей, то можете написать ему письмо на электронную почту ilyasm12321@gmail.com.

Он с радостью ответит Вам!