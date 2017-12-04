АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
-44
Туманно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  58.52
 69.75
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
04.12.2017, 10:50
Республика
Галина Данчикова поздравила среднеколымчан с началом Зимы
04.12.2017, 10:40
Происшествия
Пьяный попытался угнать машину, вызванную через приложение «InDriver»
04.12.2017, 10:30
Общество
Интервью
Главный судебный пристав Алексей Никифоров ответил на вопросы Ким-Кимэна
04.12.2017, 10:20
Общество
14-летний Илья ждет писем от своих сверстников
04.12.2017, 10:10
Республика
Якутяне принимают участие в VII Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее»
04.12.2017, 10:00
Происшествия
Кражи, ограбления, обман: столичная прокуратура направила в суд три многоэпизодных дела
04.12.2017, 9:50
Финансы
МАКСИМАЛЬНО «ДОХОДНЫЙ»*! РСХБ выплачивает проценты по выбору клиента                        
04.12.2017, 9:40
Общество
9 декабря состоится День открытых дверей «Вместе – ради детей!»
04.12.2017, 9:30
Происшествия
Четыре пожара за минувшие сутки
04.12.2017, 9:20
Республика
Сегодня в Якутии проверят систему оповещения населения
04.12.2017, 9:10
Общество
4 декабря в Якутске предстоят временные ограничения электроснабжения
04.12.2017, 8:13
Политика
Стало известно кто победил в Юрюнг-Хае Анабарского улуса
04.12.2017, 8:09
Политика
Резонанс
На выборах главы Олекминска победу одержала самовыдвиженка
04.12.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Понедельник 4 декабря 2017
04.12.2017, 3:29
Экономика
Сегодня день рождения руководителя
03.12.2017, 23:21
Желток
Эксклюзив
Позитив
Известные люди Якутии с покровителем наступающего 2018 года  
03.12.2017, 19:56
Общество
Поздравление Ольги Балабкиной с Днем юриста
03.12.2017, 17:46
Желток
Якутянин вышел в финал «Новой Фабрики звезд»!
03.12.2017, 17:37
Общество
Эксклюзив
Резонанс
Будут ли платить изготовители якутского ножа деньги Николаю Бурцеву?
03.12.2017, 17:02
Политика
В Якутии проходят выборы глав
03.12.2017, 14:57
Желток
Фотофакт
Фанера вместо стекла в ТРК «Туймаада»
03.12.2017, 12:40
Экономика
Видео
Анонс
Компания «Камелек» приглашает всех посетить ярмарку
03.12.2017, 12:35
Желток
Фотофакт
Топ-5 мутантов Якутии
03.12.2017, 11:26
Республика
В Алданском районе стартовали соревнования Worldskills 2017
03.12.2017, 10:28
Общество
Александр Ким-Кимэн поздравляет с Днем юриста
03.12.2017, 10:08
Происшествия
В Якутии произошло пять пожаров
03.12.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 3 декабря 2017
03.12.2017, 3:28
Культура & Образование
Сегодня день рождения артиста
02.12.2017, 22:02
Спорт
Видео
Якутянин выиграл бой на международном турнире!
02.12.2017, 21:28
Республика
Благочинный Алданского округа стал настоятелем Никольского храма села Жиганск
02.12.2017, 21:25
Столица
«Вкус Якутии»: Шеф-повар Николай Сарычев провел мастер-класс в Якутске
02.12.2017, 19:47
Политика
Резонанс
Как пристыдить глав муниципалитетов?
02.12.2017, 17:14
Общество
Время собирать деньги. В Якутии запатентовали якутский нож
02.12.2017, 16:52
Происшествия
Фотофакт
Скандал
Вандалы разбили памятник Ойунскому?
02.12.2017, 16:47
Общество
Фотофакт
Репортаж
«Дикая утка» презентовала уникальное меню
02.12.2017, 12:47
Культура & Образование
Председатель СО РАН встретился с научной общественностью Якутии
02.12.2017, 12:41
Столица
«Горячие объятия Севера» этноусадьбы Атласовых
02.12.2017, 12:22
Политика
Александр Ноговицын провел прием граждан в день рождения партии
02.12.2017, 12:14
Красота & Здоровье
В Республиканской больнице №2 ряды неврологов пополнились
02.12.2017, 11:28
Столица
Фотофакт
Анонс
В Якутске проходит ярмарка «Сувениры Якутии»
02.12.2017, 9:58
Происшествия
В Якутии произошло 4 пожара
02.12.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Суббота 2 декабря 2017
02.12.2017, 3:27
Общество
Сегодня день рождения политиков и фотографа
01.12.2017, 22:33
Экономика
АЛРОСА продала на аукционе четыре бриллианта из коллекции «Династия»
01.12.2017, 22:13
Республика
В Якутии допущены к эксплуатации три  ледовые переправы
01.12.2017, 20:34
Красота & Здоровье
Фотофакт
Деды Морозы у детей в ожоговом
01.12.2017, 20:20
Столица
Позитив
Зима официально вступила в свои права! В Якутске зажглись огни Новогодних Елок 
01.12.2017, 18:46
Желток
Любимица Якутии потеряла аппетит
01.12.2017, 18:10
Общество
Как провести новогодние и рождественские праздники без происшествий
01.12.2017, 18:00
Столица
Символ «Новогодней столицы России» уехал из Якутска в Ханты-Мансийск
01.12.2017, 17:50
Культура & Образование
Анонс
Состоится творческая встреча с народной мастерицей Анной Зверевой
01.12.2017, 17:40
Культура & Образование
Ресторан «Тамерлан»: «От «Вкуса Якутии» мы ждем признания»
01.12.2017, 17:30
Происшествия
Нападение бродячих собак на девочку в Намцах: как это было и что будет дальше?
01.12.2017, 17:20
Финансы
Егор Борисов отметил успехи Алмазэргиэнбанка в развитии цифровой экономики
01.12.2017, 17:10
Республика
Чего добился ГоскомАрктики за три года?
01.12.2017, 17:00
Общество
Советы МЧС по поведению в сильные морозы
01.12.2017, 16:45
Культура & Образование
Айсен Николаев встретился с участниками Декады хомуса
01.12.2017, 16:35
Красота & Здоровье
Из ожогового отделения выписался пациент, пострадавший в аварии на ГРЭС
01.12.2017, 16:26
Общество
Министерству сельского хозяйства Якутии — 95 лет
01.12.2017, 16:20
Общество
Юристы Якутии презентуют свою книгу
01.12.2017, 16:10
Экономика
На III Железнодорожном съезде определены важнейшие приоритеты развития
01.12.2017, 16:00
Происшествия
Осуждена бывшая руководительница почтового отделения в Усть-Нере
01.12.2017, 15:45
Культура & Образование
Анонс
«Поющая Туймаада» — в передаче «Музыкальный Якутск»
01.12.2017, 15:35
Культура & Образование
Анонс
Прямой разговор с Антонидой Корякиной
01.12.2017, 15:25
Происшествия
В Ленске стая собак набросилась на школьницу
01.12.2017, 15:10
Экология
На Полюсе холода появился интерактивный указатель температуры
01.12.2017, 14:50
Общество
Резонанс
Матвей Лыткин предложил запретить продажу алкоголя в выходные дни
01.12.2017, 14:40
Общество
Жизнь профкома бьет ключом
01.12.2017, 14:30
Общество
Резонанс
АЭБ: Информация о том, что банк забирает у вдовы Иннокентия Макарова жилье за долги, является ложной
01.12.2017, 14:20
Республика
Егор Борисов: Нужна тщательная оценка устойчивости и продуктивности экосистем в республике
01.12.2017, 14:10
Общество
Алмазэргиэнбанк поздравил коллектив и воспитанников Мохсоголлохского детдома с днем рождения
01.12.2017, 13:40
Столица
Кулинарные шедевры презентованы на гастрофестивале «Вкус Якутии»
Архив новостей
Общество
4 декабря 2017, 10:20
117

14-летний Илья ждет писем от своих сверстников

Целью деятельности Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» является развитие системы отдыха и оздоровления детей, реализация мероприятий по организации круглогодичного отдыха и оздоровления детей, внедрение и реализация оздоровительно-образовательных программ на основе учета запросов детей и населения, особенностей социально-экономического развития региона и его национально-культурных традиций. Являясь единственным учреждением отдыха и оздоровления в республике, Центр так же обеспечивает круглогодичный отдых детей с ограниченными возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями.

В 2016 г. на Ленском образовательном форуме «Открытая школа: Человек – институт образования» состоялся семинар «Современные технологии для лиц с ограниченными возможностями здоровья» с участием тренеров Института информационных технологий в образовании ЮНЕСКО Анатолия Попко (Россия) и г-на Ин Бин (Великобритания). В рамках сетевого взаимодействия с Институтом информационных технологий в образовании ЮНЕСКО в республиканском Центре отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» был создан ресурсный центр по внедрению образовательных технологий для лиц с ограниченными возможностями здоровья, который также будет включать организацию и методическое обеспечение новых форм обучения с использованием современных технологий с привлечением к преподаванию представителей ведущих учебных заведений. Целью проекта является обучение, накопление, систематизация, обобщение и распространение перспективного педагогического опыта работы с детьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, направленного на решение приоритетных задач развития системы образования. Основная идея проекта – дать возможность детям развиваться творчески и совершенствоваться вместе со всеми остальными ребятами по комплексной программе.

Так, в рамках профильной смены «Олонхо в моей жизни» проходит обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. Новые технологии дают им возможность читать, писать, общаться и пользоваться компьютером.

Мы провели беседу с учителем ГКОУ «Республиканская специальная (коррекционная) школа-интернат» и педагогом дополнительного образования Института новых технологий Седалищевой Анной Афанасьевной, которая рассказала нам о своем ученике Смертине Илье.

«Илье 14 лет и он учится в 6 классе ГКОУ «Республиканская специальная (коррекционная) школа- интернат». Илья с 1 класса обучается на дому (тотальная слепота, ДЦП). Учится по системе Брайля. Любознательный, послушный, культурный мальчик. За 6 лет работы мы понимаем друг друга с полуслова. С 2013 года начала обучать Илью компьютерной грамотности, т.к. являюсь педагогом дополнительного образования Центра дистанционного образования детей-инвалидов. Занимаемся два раза в неделю. Вначале были сложности из-за малоподвижности правой руки. У Ильи хорошая память и бойцовский характер. Путем многократных тренировок, достигаются результаты. Илья человек с полным отсутствием зрения, стал активным пользователем ПК. Как все современные дети, теперь Илья имеет доступ к информативным технологиям и ресурсам, ежедневно пользуется электронными устройствами: мобильным телефоном, плеером. Илья создал электронную почту и ждет писем от сверстников, так велико его желание общаться. Хочет подписаться на форум сайта Тифлокомп.ру и стать членом Клуба незрячих пользователей интернет «Интеграция».

 

Помогают нам специальные устройства для людей с нарушением зрения. Мы пользуемся Jaws for Window – самой популярной в мире программой экранного доступа. Через аудио- карту компьютера информация с экрана считывается вслух. Программа позволяет работать с ПК без использования зрения. В компьютерном классе Центра «Сосновый бор» началась работа на дисплее FOKUS 40. Данный тактильный дисплей шрифтом Брайля информацию, передаваемую программой экранного доступа. Умение работать на обычной клавиатуре дает возможность быстро ориентироваться в новом устройстве. Осваиваем принтер Брайля EVEREST- D V4. Илья в будущем хочет обучать незрячих ИКТ. Илья быстро находит общий язык с собеседником. В Центре «Сосновый бор» он познакомился с Валерой Максимовым и Афоней Гороховым, которые стали ему друзьями. Также его поддерживают Владик Софронов, Нарыйаана Уарова и Надя Семенова».

 

От имени своих учеников и их родителей благодарю директора Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» Яну Николаевну Иванову за приглашение! Мои ученики рады общению с детьми разных возрастов и передают привет своим вожатым Татьяне и Наталье! В их памяти навсегда остались яркие моменты, когда проводились игры, мероприятия, концерты и огоньки».

 

Если вы желаете пообщаться с Ильей, то можете написать ему письмо на электронную почту ilyasm12321@gmail.com

Он с радостью ответит Вам!

comments powered by HyperComments
Источник: ГАУ ДО РС(Я) Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор».
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
30.11.2017, 20:39
Общество
Эксклюзив
Назван лучший памятник Якутии!
30.11.2017, 13:01
Происшествия
Экстра
Самолет с делегацией Якутии не смог из-за тумана приземлиться в Якутске
03.12.2017, 12:35
Желток
Фотофакт
Топ-5 мутантов Якутии
01.12.2017, 11:01
Политика
Экстра
Назначен заместитель руководителя АГиП Якутии
02.12.2017, 19:47
Политика
Резонанс
Как пристыдить глав муниципалитетов?
02.12.2017, 16:52
Происшествия
Фотофакт
Скандал
Вандалы разбили памятник Ойунскому?
02.12.2017, 17:14
Общество
Время собирать деньги. В Якутии запатентовали якутский нож
03.12.2017, 17:37
Общество
Эксклюзив
Резонанс
Будут ли платить изготовители якутского ножа деньги Николаю Бурцеву?
28.11.2017, 23:46
Общество
НВК “Саха” приносит свои соболезнования руководителю АГиП Якутии
01.12.2017, 18:46
Желток
Любимица Якутии потеряла аппетит
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Политика
03.12.2017

В Якутии проходят выборы глав

Компания «Камелек» приглашает всех посетить ярмарку Видео Анонс
Экономика
03.12.2017

Компания «Камелек» приглашает всех посетить ярмарку

Видео
Спорт
02.12.2017

Якутянин выиграл бой на международном турнире!

Общество
02.12.2017

Время собирать деньги. В Якутии запатентовали якутский нож

Фотофакт Скандал
Происшествия
02.12.2017

Вандалы разбили памятник Ойунскому?

Фотофакт Репортаж
Общество
02.12.2017

«Дикая утка» презентовала уникальное меню

Фотофакт Анонс
Столица
02.12.2017

В Якутске проходит ярмарка «Сувениры Якутии»

Позитив
Столица
01.12.2017

Зима официально вступила в свои права! В Якутске зажглись огни Новогодних Елок 