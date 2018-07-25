14 лесных пожаров действуют в Якутии

За прошедшие выходные лесопожарными формированиями и привлеченными лицами ликвидировано 3 лесных пожара, в том числе в Вилюйском районе 2 пожара на общей площади 3 845 га, Хангаласском районе 1 пожар на общей площади 269 га.

По оперативным данным на утро 25 июля 2018 года в республике ведутся работы по тушению 14 лесных пожаров на общей площади 43 367, из них:

— действующих 10: в Верхневилюйском районе 2 пожара на общей площади 4 045 га, Горном районе 2 пожара на площади 21 005 га, Кобяйском районе 2 пожара на общей площади 6 372 га, Намском районе 2 пожара на общей площади 5 650 га, Нюрбинском районе 1 пожар на общей площади 540 га, Олекминском районе 1 пожар на общей площади 11 га.

— локализованы 4: в Вилюйском районе 2 пожара на общей площади 2 085 га, Кобяйском районе 1 пожар на общей площади 3 627 га, Нюрбинском районе 1 пожар на общей площади 32 га.

Всего в тушении задействовано 648 человек, в том числе 334 парашютист-пожарный и десантник-пожарный Авиалесоохраны, 86 работников службы наземной охраны лесов, 26 сотрудников МЧС и 202 привлеченный из числа местного населения. Задействовано 43 ед. техники.

С начала пожароопасного сезона 2018 года проведены работы по тушению 163 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 91 477,79 га.

В республике действует ЧС в лесах регионального характера.