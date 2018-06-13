14 июня предстоят временные ограничения электроснабжения

ПАО «Якутскэнерго» уведомляет о временном ограничении электроснабжения 14 июня в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, техприсоеднинению льготной категории населения и бизнеса по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – СОТ «Мерзлотовед»,Бутакова 25, Сергеляхское шоссе 5 км – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:00-12:00 – Белое Озеро, Хатынг-Юряхское шоссе (частично), Газовиков поселок (частично), Маганский тракт 2 км – ремонт РЛНД Л-3 ПС «Хатынг-Юрях»;

09:00-12:00 – Каландаришвили 38/2- 42/1, Лермонтова 106, 107, 107/2 – замена автоматического выключателяТП 69 квартал № 1, Т- 1;

09:00-12:00 – Бутакова 54/6 – пасынковка опоры КТП «Детский тубсанаторий»;

09:00-14:00 – 1-я База 122/2, 122/3, Белое Озеро (частично) – отключение потребителей-должников по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

09:00-17:00 – Пристанская 13-33, Челюскина 6а- 47/2а, Заводская 5-19, Малая Марха (частично), п. Пригородный (частично)– отключение потребителей-должников по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

09:30-16:00 – Борисовка 3-й квартал, Вилюйский тракт 6 км, Сергеляхское шоссе 10-12 км (частично) – капитальный ремонтЛ-Борисовка ПС «Хатынг-Юрях»;

14:00-17:00 – Лермонтова 56-62 – замена автоматического выключателяТП МЖК, 1 ССШ;

14:00-17:00 – Хатынг-Юряхское шоссе 7 км (частично) – пасынковка опоры КТП «Пламя».

Ленский район:

09:00-20:00 – п. Батамай – замена траверс на опорах № 159, 213, 214, 216-229, 240-242 Л-309 Ю-Нюя-Батамай;

09:30-18:00 – г. Ленск (дачи) – замена опор №115-118 на ВЛ 6кВ яч.18 ф. «ГСМ».

Олекминский район:

14:00-17:30 – п. Аэропорт, новостройки (правая и левая стороны), Садовая,Светлая, Осеняя, Центральная, Карьерная, Олимпийская, Габышева, Барамыгина, Дорожная – ремонтные работы на ВЛ 6кВ Л-3 «Аэропорт».

В графике возможны изменения.

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Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевая организация не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.