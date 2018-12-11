14 и 15 декабря состоятся юбилейные концерты Клавдии Хатылаевой

14 и 15 декабря в КЦ «Сергеляхские огни»состоятся юбилейные концерты:
14 декабря — концерт «Ус кутум алгыстаах ырыалара» в честь юбилея народной артистки РС (Я) Клавдии Хатылаевой, с участием заслуженного работника культуры РС (Я) Балдоржа Хухээгийна, Герасима Павлова, Николая и Айталины Баттаховых
15 декабря — концерт «Дирбийэн дарбыйан тураммыт» в честь 10-летия ансамбля барабанщиков «Тэтим», с участием народного ансамбля «Гулун» ГТ КМНС, Национального театра танца им.С.А.Зверева-Кыыл Уола, ансамбля современного танца «ZAVOD».
Начало концертов – в 19.00. Билеты в кассах Саха театра, ГТОиБ, кинотеатра «Центральный», КЦ «Сергеляхские огни».
Источник: Журнал "Журфикс"