14 и 15 декабря состоятся юбилейные концерты Клавдии Хатылаевой

14 и 15 декабря в КЦ «Сергеляхские огни»состоятся юбилейные концерты: 14 декабря — концерт «Ус кутум алгыстаах ырыалара» в честь юбилея народной артистки РС (Я) Клавдии Хатылаевой, с участием заслуженного работника культуры РС (Я) Балдоржа Хухээгийна, Герасима Павлова, Николая и Айталины Баттаховых 15 декабря — концерт «Дирбийэн дарбыйан тураммыт» в честь 10-летия ансамбля барабанщиков «Тэтим», с участием народного ансамбля «Гулун» ГТ КМНС, Национального театра танца им.С.А.Зверева-Кыыл Уола, ансамбля современного танца «ZAVOD». Начало концертов – в 19.00. Билеты в кассах Саха театра, ГТОиБ, кинотеатра «Центральный», КЦ «Сергеляхские огни». Источник: Журнал "Журфикс"

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