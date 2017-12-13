14 декабря в Якутске и ряде районов республики предстоят временные ограничения электроснабжения

ПАО «Якутскэнерго» уведомляет о временном ограничении электроснабжения 14 декабря в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-10:30 – Асямова 19-29;

09:00-12:00 – Ярославского 19, 19/1, 15/2, 17, Аммосова 6/1, 4/1, 4/2, 4, Тихонова 69, Хатынг-Юряхское шоссе (частично), Маганский тракт 2 км, Малая Марха (частично);

09:00-17:00 – Ойунского 39, 39/2, Софронова 2-29, Сергеляхское шоссе 5 км, Сергеляхское шоссе 6 км, 10 км, СОТ «Быйанг», Бутакова 25;

10:00-14:00 – Намцырский тракт 2 км;

13:30-17:00 – Сергеляхское шоссе 7 км, Сергеляхское шоссе 8 км (частично);

14:00-16:00 – Пионерская 32-36/1, Космонавтов 9-13/1;

14:30-16:30 – Сергеляхская 6/1-12/1, Ойунского 36-41.

Ленский район:

10:00-17:30 – г. Ленск (АО «Сахатранснефтегаз», ПАО «Ростелеком»).

Мегино-Кангаласский улус:

11:00-16:00 – с. Дойду.

Мирнинский район:

10:00-18:00 – г. Мирный (Гаражная, ГСК «Мираж», производственная база на ш. Кирова 26а).

Намский улус:

11:00-16:00 – с. 2-ой Хомустах.

Усть-Алданский улус:

11:00-16:00 – с. Соттинцы, с. Хоногор, с. Ары-Тит.

В графике возможны изменения.

Энергетики Якутии просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Мы делаем все возможное, чтобы свести количество попадающих под ограничение адресов к минимуму.

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Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевая организация не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.