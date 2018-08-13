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Общество
13 августа 2018, 17:05
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14 августа жители Тулагино смогут оплатить услуги в выездной кассе Энергосбыта

Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» сообщает, что 14 августа в селе Тулагино будет работать выездная касса.

Режим работы – с 10.00 до 15.00 (без перерыва).

Оплату энергоресурсов можно осуществлять также через сервис «Личный кабинет» на сайте «Якутскэнерго» (http://yakutskenergo.ru). Личный кабинет дает возможность самостоятельно вносить показания прибора учета, получать и распечатывать счета-квитанции, производить оплату, контролировать взаиморасчеты, обращаться к специалистам по интересующим вопросам. По вопросам регистрации и работы сервиса «Личный кабинет» необходимо обращаться в контакт-центр Энергосбыта по тел.: 8 (800) 100-22-05, 8 (4112) 498-498.

Прием платежей за услуги «Якутскэнерго» без комиссии производится в отделениях УФПС, ПАО «Сбербанк» (в т.ч. Сбербанк-онлайн, «Автоплатеж», банкоматы и др.).

Источник: Пресс-служба Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго»
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