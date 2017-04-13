14 апреля будут временные ограничения электроснабжения

Центральные электрические сети ПАО «Якутскэнерго» уведомляют о временном ограничении электроснабжения 14 апреля в г. Якутске, Хангаласском, Усть-Алданском, Намском и Мегино-Кангаласском улусах в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, по следующему графику:

г. Якутск:

09:00 — 12:00 — Дзержинского 22/5-26/1, Ф. Попова 21, Газовиков 11, 12, 12/1, Намский тракт 14 км. (ул. Томтор, Уллу), Орджоникидзе 44-46/1, Кирова 17/1, 17/3, 17/4, 21/2, Чайковского 36/7 А-44, Гимеинская 30/3, 30/5, Кирова 19/1-21/3;

09:00 — 15:00 — Крупской 2-16, 65-81/2, Л. Чайкиной;

14:00 — 17:00 — Чайковского 18-103, Лонгинова 13-23, 1, 3 Академическая, Сергеляхское шоссе 5 км, Чернышевского 21-25, 68-70/1, Дежнева 22-28.

Усть-Алданский:

09:00 — 18:00 — с. Арылах, Бейдинге, Окоемовка;

10:00 — 13:00 – Хомустах, Тулуна;

13:00 — 17:00 — с. Бярия, Кыллай, Танда, Тит-Ары, ферма «Убасалах».

Таттинский:

10:00 — 17:00 — с. Хара-Алдан.

В графике возможны изменения.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевая организация не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.

Справка:

ПАО «Якутскэнерго» – основной гарантирующий поставщик электрической энергии в Республике Саха (Якутия). В состав «Якутскэнерго» входят Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука, Якутская ГРЭС, Якутская ТЭЦ. Два предприятия электрических сетей обеспечивают транспортировку электроэнергии до потребителей. Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии и услуг ЖКХ на всей территории республики. ПАО «Якутскэнерго» владеет пакетами акций АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «Якутская энергоремонтная компания», АО «Энерготрансснаб». Установленная электрическая мощность объектов «Якутскэнерго» составляет 1 216,275 МВт, тепловая – 1174,367 Гкал/ч. Протяженность высоковольтных линий по цепям – 24 641,6 км.