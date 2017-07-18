1354 якутянина нашли работу в промышленных предприятиях

18 июля на брифинге для представителей СМИ председатель Государственного комитета Якутии по занятости населения Степан Москвитин озвучил информацию о ведомственном проекте «Местные кадры в промышленность».

Он отметил, что, исполняя персональное поручение Главы Якутии на 2017 год по снижению уровня общей безработицы до 7%, госкомитет по занятости населения в начале года запустил ведомственный проект «Местные кадры в промышленность». Пилотными компаниями здесь выступают ООО «УК «Колмар», ОАО ХК «Якутуголь», ООО «Эльгауголь», АО «Алданзолото ГРК», ОАО «Золото Селигдара».

Целевой показатель проекта был согласован с предприятиями на уровне – не менее 780 трудоустроенных граждан из числа местных жителей республики в 2017 году. В том числе «Колмар» – 250 человек, «Якутуголь» – 100 человек, «Эльгауголь» – 150 человек, «Алданзолото ГРК» – 150 человек, ОАО «Золото Селигдара» – 130 человек. По данной работе с компаниями заключены соответствующие соглашения.

В первом полугодии текущего года пилотные компании проекта приняли на работу из числа местных жителей 1354 человека.

20 июня этого года на заседании Центрального проектного комитета РС(Я) под председательством Главы Якутии Егора Борисова ведомственный проект госкомитета по занятости населения «Местные кадры в промышленность» утвержден в статусе приоритетного проекта республики.

В результате реализации проекта до 2020 года на предприятиях промышленности должно быть трудоустроено не менее 10 тысяч граждан, постоянно проживающих на территории республики, в том числе граждане из сельской местности – не менее 1000 человек, и молодых людей в возрасте до 30 лет – не менее 5000 человек.

В реализацию проекта предложено включить 15 промышленных компаний, в том числе такие крупные компании, как ОАО АК «АЛРОСА» (ПАО), ОАО «Сургутнефтегаз», группу компаний ПАО «Газпром»: ООО «Газпром добыча Ноябрьск», ООО «Газпром Трансгаз Томск» и другие.