13 тонн бивней мамонта ушли на экспорт

Управлением Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) проводится большая работа по увеличению экспортного потенциала региона.

Так, сотрудниками Управления Россельхознадзора в 2018 году дополнительно были проведены ветеринарно-санитарные обследования 5 предприятий. По результатам данных обследований все предприятия включены в Реестр экспортеров и могут вывозить свою продукцию (бивни мамонта и фрагменты бивней мамонта, рога северного оленя, мускус кабарги) в Китайскую Народную Республику, Гонконг и Республику Корея.

По состоянию на 1 сентября 2018 года в Республике Саха (Якутия) находится 21 предприятие, которое включено в Реестр экспортеров и обладает правом осуществлять экспорт своей продукции на рынки зарубежных стран.

В 2017 году для участия в международных аукционах, проводимых в Санкт-Петербурге и Иркутске, из республики было вывезено 45 920 штук (50 партий) пушно-мехового сырья (шкурки соболя), а в 2018 году – 26 406 штук (25 партий).

В 2017 году из Якутии через воздушные, морские, автомобильные пункты пропуска — Москвы, Владивостока и Якутска, с целью экспорта в Китай и Гонконг, было вывезено бивней мамонта – 68 тонн, бой рогов северного оленя – 13 тонн, пушнины (шкурки ондатры и соболя) – 5 тонн. За 8 месяцев 2018 года отправлено на экспорт бивней мамонта – 13 тонн (25 партий), пушнины – 17 тонн (22 партии), бой рогов лося и северного оленя – 67 тонн.

Управление Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) продолжает осуществлять государственный ветеринарный надзор в части экспортных поставок животноводческой продукции из региона на рынки зарубежных стран.