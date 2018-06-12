13 июня предстоят временные ограничения электроснабжения

ПАО «Якутскэнерго» уведомляет о временном ограничении электроснабжения 13 июня в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, техприсоеднинению льготной категории населения и бизнеса по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Бурнашова (частично), Феликса Кона 4-39 – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:00-12:00 – Покровский тракт 4 км – демонтаж КТП «Агропромкомплект»;

09:00-13:00 – Стерх переулок, Ивана Крафта–профилактика Л-Жилпоселок ПС «Южная»;

09:00-17:00 – Дружный переулок, Кольцевая 5-58/2, Набережная (частично), Белое Озеро – отключение потребителей-должников по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

09:30-16:00 – Маганский тракт 7-9 км, Белое Озеро, Хатынг-Юряхское шоссе (частично) – капитальный ремонт Л-Маган-2 ПС «Хатынг-Юрях»;

10:00-14:00 – Каландаришвили 43, Винокурова 44-79, Ильменская 46-82, Сосновая, Макаренко, Парковая 19-48– подключение КЛЛ-Маяковского РП 15;

10:00-16:00 – пгт Жатай (дачи) – ремонт ЗНЛ Л-3 ПС «Жатай»;

13:00-17:00 – Миронова 21/2, Чусовского 57/1-64/1, Объездное шоссе 4/1-38/2 – работы по технологическому присоединению потребителей;

13:00-17:00 – Ильинка мкр-н – профилактика Л-Ильинка ПС «Южная»;

14:00-17:00 –Красильникова 1/4-5, Автодорожная 4-10/1 – ремонт трансформатора ТП «Прииподромный квартал-2».

Ленский район:

09:30-12:30 – г. Ленск (Первомайская 9-11, Орджоникидзе 11, 46, Пролетарская 15-26, Ойунского 1-26, Якутская) — перенос опор №№39/5-39/7 на ж/б сваи на ВЛ 6 кВяч. 28 ф. «Город 3-я цепь».

Олёкминский район:

14:00-18:00 – г. Олёкминск: К.Миллера, Мелиораторов, Набережная (частично), Бекетовапереулок, Загородный переулок, Энергетиков переулок, Строительный переулок, Абагинского(частично), Автотранспортников, Сосновая, Еловая, Геологов, Новая, Психоневрологический интернат, городская свалка, п. Нефтебаза – ремонтные работы на ВЛ 6 кВ «Нефтебаза».

В графике возможны изменения.

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Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевая организация не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.