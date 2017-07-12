13 июля предстоят временные ограничения электроснабжения

Центральные электрические сети ПАО «Якутскэнерго» уведомляют о временном ограничении электроснабжения 13 июля в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-14:00 – Ярославского 45, Березовая 2/1, 11, 12/1, 18, Олега Кошевого 36/1, пер. Березовый 10/1, Строда 6, 8, Озерная;

14:00-17:00 – Березовая, Сырдахская, Связистов, Луговая, Кольцевая (частично), ул. Томтор (частично).

Усть-Алданский улус:

09:00-11:00 – с. Кептени.

13:00-17:00 – с. Дюпся, с. Бяди, с. Чериктей, с. Остойка, с. Балыктах, с. Дыгдал.

Мегино-Кангаласский улус:

09:00-14:00 – с. Майя, с. Петровка, с. Ломтука, с. Хатылыма, с. Чуйя, с. Беке.

Горный улус:

09:00-17:00 – с. Бясь-Кюёль, с. Бердигестях, п. Май, с. Асыма, п. Чекя-Бясь, с. Орто-Сурт, с. Кептин, п. Тонгулах, п. Тысагаччи, с. Дикимдя, п. Эбя, с. Магарас, п. Улу-Сысы, п. Харыялах, с. Кюёрелях, с. Ерт.

Вилюйский улус:

09:00-17:00 – с. Илбенге.

Усть-Алданский улус:

11:00-13:00 – с. Бетта, с Далы, с. Элесин.

Намский улус:

13:00-17:00 – с. Кобокон, Арбын, Фрунзе.

В графике возможны изменения.