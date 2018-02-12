13 февраля предстоят временные ограничения электроснабжения

ПАО «Якутскэнерго» уведомляет о временном ограничении электроснабжения 13 февраля в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, техприсоеднинению льготной категории населения и бизнеса по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-11:00 – 203 мкр-н к. 6, 7;

09:00-12:00 – Петровского 38, Лермонтова 87, Котенко 33, 39/1, Ногина 4/2, 18-35, Мелиораторов 6, Экспериментальная 1-2/4, Есенина 4-21/1, п. Пригородный (частично);

09:00-17:00 – Клары Цеткин 1-17, Кальвица 14/5-18/1, Халтурина 10, 12, Дзержинского 35/1, Пристанская 26-40/6, Пристанская 2-я (частично);

10:00-11:30 – Покровский тракт 10 км.

Вилюйский улус:

12:00:17.00 — с.Усун, с. Кюлекянь, с. Кюбеиндэ, с. Тербяс.

Ленский район:

14:30-15:30 – г. Ленск (средняя школа №4, ДОУ «Сказка», котельная по ул. Победы 63 г, ул. Чапаева, Первомайская, Ленина, Пролетарская, Набережная, Заозерная).

Сунтарский улус:

10:00-15:00 — с. Кутана, с. Кюкяй, с. Шея (частично).

В графике возможны изменения.

Энергетики Якутии просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Мы делаем все возможное, чтобы свести количество попадающих под ограничение адресов к минимуму.

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Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевая организация не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.