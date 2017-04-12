13 апреля будут временные ограничения электроснабжения

Центральные электрические сети ПАО «Якутскэнерго» уведомляют о временном ограничении электроснабжения 13 апреля в г. Якутске, Хангаласском, Усть-Алданском, Намском и Мегино-Кангаласском улусах в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, по следующему графику:

г. Якутск:

09:00 – 12:00 – ул. Хабарова 3, Ярославского 2, 3, 4, Чернышевского 2/2, Красильникова 6-15, Автодорожная 42/1, 57, Сергеляхское шоссе 5 км, Красильникова 2/5-9, Мелиораторов, Удачная;

09:30 – 17:00 – Маганский тракт 2 км, Жиганская, О. Кошевого, Абыйская;

10:00 – 14:00 – Глухой переулок 1- 3, Кирова 7/2, 7/3, 7/4, Кулаковского 4/1, 4/2, Чернышевского 22/3;

14:00 – 17:00 – ул. С. Данилова 5/2- 9/6, Сергеляхское шоссе 5 км, район Б. Мархи, Березовая 12/1, О. Кошевого 36/1, Красноярова 27-58, Тимирязева 24-26, Строда, Крупская, Дзержинского 49-53;

Хангаласский:

10:00 – 14:00 – п. Мохсоголлох (Частично)

Усть-Алданский:

10:00 – 17:00 — кратковременное отключение эл. энергии по 10 мин. в с. Сырдах, Арылах, Бейдинге, Окоемовка.

10:00 – 17:00 — Саслыкан, Тумул, Хоногор, Соттинцы, Ары-Тит.

Намский улус:

10:00 – 17:00 кратковременное отключение эл. энергии по 10 мин. в с. 2 Хомустах, Фрунзе, Кобяконцы, Арбынцы.

Мегино-Кангаласский:

10:00 – 17:00 кратковременное отключение эл. энергии по 10 мин. в с. Матта, Дойдунцы.

В графике возможны изменения.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевая организация не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.

Справка:

ПАО «Якутскэнерго» – основной гарантирующий поставщик электрической энергии в Республике Саха (Якутия). В состав «Якутскэнерго» входят Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука, Якутская ГРЭС, Якутская ТЭЦ. Два предприятия электрических сетей обеспечивают транспортировку электроэнергии до потребителей. Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии и услуг ЖКХ на всей территории республики. ПАО «Якутскэнерго» владеет пакетами акций АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «Якутская энергоремонтная компания», АО «Энерготрансснаб». Установленная электрическая мощность объектов «Якутскэнерго» составляет 1 216,275 МВт, тепловая – 1174,367 Гкал/ч. Протяженность высоковольтных линий по цепям – 24 641,6 км.

Группа «РусГидро» — один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,9 ГВт.

http://yakutskenergo.ru