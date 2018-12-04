АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
-34
Небольшой снегопад
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  66.45
 75.66
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
04.12.2018, 22:03
Экономика
Новогодние цены на местную продукцию в супермаркетах «Алмаз»
04.12.2018, 21:52
Экономика
Итоги Северного завоза 2018
04.12.2018, 21:35
Экономика
Субсидии на электроэнергетику в Якутии будут сокращены
04.12.2018, 21:18
Спорт
12-летняя шашистка — открытие чемпионата Якутии
04.12.2018, 21:01
Культура & Образование
В музее Ярославского открылась выставка художника
04.12.2018, 21:00
Культура & Образование
Сказочный мир ждет детей республики в «Сосновом бору»
04.12.2018, 20:42
Экономика
Саха чай угощает москвичей и гостей столицы
04.12.2018, 20:22
Общество
Сколько выходных в новогодние праздники ждет россиян?
04.12.2018, 20:05
Общество
Сардана Авксентьева объяснила причину поездки в Японию
04.12.2018, 19:53
Спорт
Бег в экстремальных условиях Якутии
04.12.2018, 19:22
Происшествия
Фотофакт
Серые хищники мстят за убитых детенышей? Фото (18+) из Намцев
04.12.2018, 19:01
Спорт
Якутские файтеры сразятся в профтурнире
04.12.2018, 18:41
Светская хроника
Instagram
Наша Наталья в мировом ТОП-25
04.12.2018, 18:30
Якутск
В центре Якутска появилась семья белых медведей
04.12.2018, 18:11
Экономика
Акция от Алмазэргиенбанка: Отмена пеней по кредитам физических лиц
04.12.2018, 18:00
Культура & Образование
В Национальном художественном музее РС (Я) открывается выставка «Раритеты Арктики: Среднеколымский улус»
04.12.2018, 17:50
Общество
Фотофакт
Депутаты Якутска добавили подарков под Елку Добра
04.12.2018, 17:40
Общество
До конца года энергетики ЦЭС проведут уроки энергобезопасности еще для 10 000 школьников 
04.12.2018, 17:30
Происшествия
В Мирном водитель на «крузаке» сбил девушку
04.12.2018, 17:20
Культура & Образование
Профильная смена в Центре «Сосновый бор» собрала юных сказителей Олонхо
04.12.2018, 17:10
Экономика
График плановых работ энергетиков на 5 декабря
04.12.2018, 17:00
Культура & Образование
Якутянин стал стипендиатом великой русской балерины Галины Улановой
04.12.2018, 16:50
Якутск
С картой «Спутник» поездка в автобусе обойдется в 23 рубля
04.12.2018, 16:40
Экология
Фотофакт
Жители Хатасс защищаются от половодья… мусором
04.12.2018, 16:25
Экономика
В Якутии открылись еще две ледовые переправы
04.12.2018, 16:10
Происшествия
Резонанс
Верховный суд возвратил дело о хищениях в НХМ в прокуратуру
04.12.2018, 15:50
Происшествия
В Якутии золотодобывающее предприятие задолжало налоги в размере 38 миллионов рублей
04.12.2018, 15:30
Якутск
Фотофакт
Instagram
Перед мэрией Якутска под синим тентом скрывались…
04.12.2018, 15:20
Сахалыы
Гавриил Колесов аатын – Олоҥхо тыйаатырыгар
04.12.2018, 15:10
Якутия
Добычу мамонтовой кости легализуют?
04.12.2018, 15:00
Экономика
В аэропорту Якутска прошли учения коммунальщиков
04.12.2018, 14:50
Путешествия
Путешествуйте в Африку. Отправляйтесь на незабываемое сафари в Танзании!
04.12.2018, 14:40
Происшествия
Пропавший в Мирном 12-летний мальчик найден живым и здоровым
04.12.2018, 14:30
Происшествия
«Полярные авиалинии» предоставят другой самолет вылетающим из Якутска в Среднеколымск
04.12.2018, 14:20
Экономика
Совсем как космонавты: Энергетики прошли практику на полигонах с имитацией напряжения
04.12.2018, 14:10
Красота & Здоровье
Как передается грипп?
04.12.2018, 14:00
Спорт
Названы победители турнира по мас-рестлингу «Легей мадьынылара»
04.12.2018, 13:45
Экономика
Анна Иванова: ЮГК сделает Якутск одним из мировых центров ювелирного искусства
04.12.2018, 13:35
Культура & Образование
Анонс
Конференция «Образы Арктики» уже завтра!
04.12.2018, 13:30
Общество
Что подарить на Новый год разным знакам зодиака?
04.12.2018, 13:15
Культура & Образование
Цифровая трансформация повышения квалификации педагогов
04.12.2018, 13:00
Красота & Здоровье
Эпидпорог по ОРВИ превышен в Якутии
04.12.2018, 12:43
Происшествия
Молодой отец украл телефон воспитателя
04.12.2018, 12:34
Экология
Минэкологии Якутии учредило новые знаки отличия
04.12.2018, 12:28
Культура & Образование
Афиша
Новогодняя цирковая сказка «Снежная королева»
04.12.2018, 12:16
Происшествия
Гость обворовал якутянку
04.12.2018, 12:04
Красота & Здоровье
Аксинья Санникова — скромный врач с большим сердцем
04.12.2018, 11:57
Общество
Резонанс
В Москве разбираются с отменой концерта Элджея в Якутске: нарушение Конституции России?
04.12.2018, 11:51
Культура & Образование
Анонс
Необычный аккомпанемент для Зимы, начинающейся в Якутии
04.12.2018, 11:44
Якутск
Заместители мэра Якутска получили конверты с …
04.12.2018, 11:32
Политика
Эксклюзив
Оппозиционный политик нашел работу
04.12.2018, 11:28
Культура & Образование
Афиша
В Якутске пройдет выставка известного фотографа
04.12.2018, 11:26
Политика
Резонанс
Политик: Имеем ли право обвинять мэра в предательстве интересов народа?
04.12.2018, 11:16
Экономика
«Сахатранснефтегаз»: Встречайте Новый год без долгов!
04.12.2018, 11:11
Общество
Глава Якутии объявил благодарности
04.12.2018, 10:52
Общество
Культура на дорогах Якутии
04.12.2018, 10:39
Происшествия
Резонанс
СМИ России: Шокирующие подробности про якутского иеромонаха Мелетия
04.12.2018, 10:27
Экономика
Так зарождалась Якутская ГРЭС
04.12.2018, 10:19
Общество
Аэропорт Якутска получит имя великого человека
04.12.2018, 10:15
Общество
Глава Минвостокразвития по достоинству оценил якутскую продукцию
04.12.2018, 10:06
Судебная хроника
Якутянку будут судить за фиктивную прописку полсотни мигрантов
04.12.2018, 9:56
Якутия
Благотворительная акция в «Чудо-парке»
04.12.2018, 9:52
Происшествия
Крупные пожары в столице Якутии
04.12.2018, 9:44
Общество
Instagram
В Якутии прохожий, рискуя жизнью, вынес семью из горящего дома
04.12.2018, 9:43
Якутск
«Вкус Якутии»: Гастрономический фестиваль прошел на высоком уровне
04.12.2018, 9:31
Судебная хроника
Вор президентских часов предстанет перед судом
04.12.2018, 9:18
Экономика
В Якутии открыты шесть ледовых переправ
04.12.2018, 9:11
Общество
Резонанс
Прокуратура помогла работникам агрофирмы «Немюгю» добиться справедливости
04.12.2018, 9:00
Экономика
График плановых работ энергетиков на 4 декабря
04.12.2018, 0:16
Политика
Сегодня день рождения депутата и политика
04.12.2018, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Вторник 4 декабря 2018
03.12.2018, 22:06
Культура & Образование
Фестиваль-школа современного театрального искусства пройдет в Якутии
Архив новостей
Спорт
4 декабря 2018, 21:18
84

12-летняя шашистка — открытие чемпионата Якутии

Будущие хозяева Спортивных игр народов Якутии приняли в Амге чемпионат республики по международным шашкам. Соревнованиям дали старт 30 ноября, а финальные игры состоялись 2 декабря. На шашечных полях 10 на 10 встретились 49 сильнейших мастеров. Среди мужчин пальму первенства оспаривали 26 спортсменов, а среди женщин самой титулованной шашистке Якутии Матрене Ноговицыной конкуренцию составили 22 спортсменки. Турнир был посвящен памяти мастера спорта Советского Союза Игоря Андреевича Никифорова.

Интриги соревнованиям добавил тот факт, что все сильнейшие мастера в скором времени будут сражаться уже на чемпионате Европы, который начнется 16 декабря в Москве. Так что турнир в Амге стал смотром сил и одним из заключительных этапов подготовки к самым ответственным стартам. Все спортсмены подошли к соревнованиям в отличной форме. Как сообщил нам исполнительный директор Федерации шашек Якутии чемпион Старого Света и мира Николай Стручков, якутская школа шашек будет представлена на соревнованиях не только уже известными спортсменами, но и молодыми, подающими надежды, шашистами.

Настоящая битва развернулась на чемпионате Якутии среди мужчин. После трех дней шашечных баталий сразу четыре мастера набрали одинаковое количество очков и только по дополнительным показателям на первое место вышел международный гроссмейстер из Татты Николай Гермогенов. Напомним, именно Гермогенов в 2013 году первым из якутских шашистов стал чемпионом России по международным шашкам. Серебряным медалистом соревнований стал нюрбинский гроссмейстер Иван Токусаров, а бронзовую медаль примерил чемпион России этого года, еще один таттинский спортсмен Николай Гуляев. Молодой мастер из Амги Антон Пермяков лишь в концовке турнира потерял свой впечатляющий темп и довольствовался четвертым местом.

Матрена Ноговицына удержала свои лидерские позиции в Якутии и в очередной раз праздновала успех на чемпионате республики. Чурапчинская шашистка не так давно стала триумфатором – обладательницей Кубка мира в командном зачете и показала, что не растеряла набранной к концу года формы. На вторую ступень пьедестала почета поднялась представительница команды Горного улуса кандидат в мастера спорта России Ангелина Попова. Настоящим открытием чемпионата стала 12-летняя школьница из Якутска, еще один кандидат в мастера спорта Сандаара Апросимова, которая в прекрасном стиле выиграла бронзовую медаль.

Чемпионат РС(Я) по международным шашкам, Амга, 30 ноября-2 декабря 2018

Среди мужчин:

1 место – Гермогенов Николай;

2 место – Токусаров Иван;

3 место – Гуляев Николай.

Среди женщин:

1 место – Ноговицына Матрена;

2 место – Попова Ангелина;

3 место – Апросимова Сандаара.

Sportyakutia.ru

Источник: http://sportyakutia.ru/novosti/61-shashki/8764-zoloto-germogenova-v-ravnoj-bitve-i-bronzovaya-medal-shkolnitsy-iz-amgi
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
28.11.2018, 12:22
Происшествия
Эксклюзив
Интересно
Обыски в мэрии Якутска. Что интересует ФСБ?
01.12.2018, 15:22
Происшествия
Резонанс
Убийство родственника депутата в Якутии — новые подробности
30.11.2018, 19:03
Экология
Эксклюзив
Конец света близок или Условие выживания
30.11.2018, 21:13
Политика
Экстра
Кадровый указ Ил Дархана
30.11.2018, 19:39
Происшествия
Экстра
Расстрелян брат депутата?
30.11.2018, 10:49
Судебная хроника
Резонанс
Безжалостное убийство пенсионера МВД Якутии
01.12.2018, 15:11
Культура & Образование
Фотофакт
В Театре народов Севера премьера «О чем поешь в ночи, белая волчица»
30.11.2018, 21:54
Лонгрид
Резонанс
В Якутске продана гостиница «Полярная звезда», построенная на месте кладбища
02.12.2018, 19:10
Экология
Стартовал фотоконкурс «Зимние птицы Якутии 2»
30.11.2018, 21:11
Якутск
В Якутске торжественно открыта автобусная остановка
28.11.2018, 19:43
Происшествия
Резонанс
Церковный скандал в Якутии: суд вынес приговор иеромонаху Мелетию, обвиняемому в педофилии
29.11.2018, 16:29
Происшествия
Эксклюзив
ЧП: В Татте – всплеск туберкулеза
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Сахалыы
04.12.2018

Гавриил Колесов аатын – Олоҥхо тыйаатырыгар

Анонс
Культура & Образование
04.12.2018

Конференция «Образы Арктики» уже завтра!

Красота & Здоровье
04.12.2018

Эпидпорог по ОРВИ превышен в Якутии

Афиша
Культура & Образование
04.12.2018

Новогодняя цирковая сказка «Снежная королева»

Красота & Здоровье
04.12.2018

Аксинья Санникова — скромный врач с большим сердцем

Резонанс
Общество
04.12.2018

В Москве разбираются с отменой концерта Элджея в Якутске: нарушение Конституции России?

Анонс
Культура & Образование
04.12.2018

Необычный аккомпанемент для Зимы, начинающейся в Якутии

Эксклюзив
Политика
04.12.2018

Оппозиционный политик нашел работу