12-летняя шашистка — открытие чемпионата Якутии

Будущие хозяева Спортивных игр народов Якутии приняли в Амге чемпионат республики по международным шашкам. Соревнованиям дали старт 30 ноября, а финальные игры состоялись 2 декабря. На шашечных полях 10 на 10 встретились 49 сильнейших мастеров. Среди мужчин пальму первенства оспаривали 26 спортсменов, а среди женщин самой титулованной шашистке Якутии Матрене Ноговицыной конкуренцию составили 22 спортсменки. Турнир был посвящен памяти мастера спорта Советского Союза Игоря Андреевича Никифорова.

Интриги соревнованиям добавил тот факт, что все сильнейшие мастера в скором времени будут сражаться уже на чемпионате Европы, который начнется 16 декабря в Москве. Так что турнир в Амге стал смотром сил и одним из заключительных этапов подготовки к самым ответственным стартам. Все спортсмены подошли к соревнованиям в отличной форме. Как сообщил нам исполнительный директор Федерации шашек Якутии чемпион Старого Света и мира Николай Стручков, якутская школа шашек будет представлена на соревнованиях не только уже известными спортсменами, но и молодыми, подающими надежды, шашистами.

Настоящая битва развернулась на чемпионате Якутии среди мужчин. После трех дней шашечных баталий сразу четыре мастера набрали одинаковое количество очков и только по дополнительным показателям на первое место вышел международный гроссмейстер из Татты Николай Гермогенов. Напомним, именно Гермогенов в 2013 году первым из якутских шашистов стал чемпионом России по международным шашкам. Серебряным медалистом соревнований стал нюрбинский гроссмейстер Иван Токусаров, а бронзовую медаль примерил чемпион России этого года, еще один таттинский спортсмен Николай Гуляев. Молодой мастер из Амги Антон Пермяков лишь в концовке турнира потерял свой впечатляющий темп и довольствовался четвертым местом.

Матрена Ноговицына удержала свои лидерские позиции в Якутии и в очередной раз праздновала успех на чемпионате республики. Чурапчинская шашистка не так давно стала триумфатором – обладательницей Кубка мира в командном зачете и показала, что не растеряла набранной к концу года формы. На вторую ступень пьедестала почета поднялась представительница команды Горного улуса кандидат в мастера спорта России Ангелина Попова. Настоящим открытием чемпионата стала 12-летняя школьница из Якутска, еще один кандидат в мастера спорта Сандаара Апросимова, которая в прекрасном стиле выиграла бронзовую медаль.

Чемпионат РС(Я) по международным шашкам, Амга, 30 ноября-2 декабря 2018

Среди мужчин:

1 место – Гермогенов Николай;

2 место – Токусаров Иван;

3 место – Гуляев Николай.

Среди женщин:

1 место – Ноговицына Матрена;

2 место – Попова Ангелина;

3 место – Апросимова Сандаара.

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