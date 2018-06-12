12 июня — юбилей известной пианистки

Cегодня большой юбилей моей родной сестры, отличника культуры РС(Я),старшего концертмейстера оперной труппы Государственного театра оперы и балета Республики Саха (Якутия) имени Д.К.Сивцева – Суоруна Омоллоона Натальи Филипповны ШАДРИНОЙ, стоявшей у истоков организации концерта-фестиваля искусств «Золотые купола».

Она уроженка Нюрбы.

При СССР получила награду – именную путевку в «Артек».

Еще учась в 70-х годах ХХ века в специальной музыкальной школе при Ленинградской консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова в числе лучших учащихся ездила на гастроли по многочисленным городам в ГДР, Среднюю Азию.

Её чуткой и высокопрофессиональной и грамотной игре, ансамблевому унисону аплодировали в Москве, Санкт-Петербурге, Италии, Китае, Германии, Южной Корее, Франции, США, Японии, Финляндии, и в Монголии.

Наталья – фантастически одарена, у неё исключительная музыкантская память, она — постоянная и активная участница всех Правительственных и плановых концертов со звёздами якутской оперной сцены и российскими и зарубежными гастролерами.

Играет на протяжении более 30 лет на всех оперных репетициях и спевках в родном театре.

Сотрудничала много лет с великими музыкантами современности, с Еленой Образцовой, Игорем Чичаговым (Нью-Йорк, США), Маквалой Касрашвили и Владимиром Атлантовым (Вена, Австрия), Важей Чачавой и многими знаменитыми артистами.

Буквально с детства Наталья Филипповна легко, с листа, с высоким исполнительским мастерством, играла так, что её считали вундеркиндом, что говорит о её высоком искусстве пианистки и концертмейстера, которая обладает энциклопедическими знаниями полотен и шедевров фортепианной, ансамблевой и оперной классики.

Несомненно, мои близкие и творческие отношения с сестрой, двух кровных людей всегда обогащают мою жизнь!

С Юбилеем! Мои горячие поздравления! И всех благ!