12 июня в День России пройдет праздник песни и танца «Ритм города»

12 июня с 15:00 часов на площади Орджоникидзе состоится увлекательный гала-концерт участников праздника песни и танца «Ритм города», который прошел в конце мая на девяти площадках нашей столицы.

«Ритм города» — уникальный проект призеров VГородской деловой игры «Молодежь – энергия развития города Якутска».

В концертной программе вас ждут выступления самых талантливых молодых артистов и творческих коллективов.

Ждем всех жителей и гостей столицы на праздничное мероприятие 12 июня в 15.00 на площадь Орджоникидзе.