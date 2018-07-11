12 июля предстоят временные ограничения электроснабжения

ПАО «Якутскэнерго» уведомляет о временном ограничении 12 июля в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, техприсоеднинению льготной категории населения и бизнеса по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Очиченко 4-40 – регулировка стрелы провиса в пролете опор ВЛ 6 кВ Л-ИТК;

09:00-12:00 – Бутакова 41-86 – пасынковка опор ВЛ 0,4 кВ Ф-1;

09:00-12:00 – СОТ «Ытык-Кюель» (частично), СОТ «Птицевод» (частично) – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:00-17:00 – Стояновича 1-24, Полины Осипенко 7-5, Леваневского 5-22, Василия Манчаары 21-49, Бестужева-Марлинского 60,62,Неустроева 1-15,Чернышевского 94-118, СОТ «Лена» – отключение потребителей-должников по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

13:00-17:00 – Мординова, Солдатова (частично), Барахова 5-23– работы по технологическому присоединению потребителей;

14:00-17:00 – Кржижановского 34-109, Очиченко 4-20, СОТ «Лето» – регулировка стрелы провиса в пролете опор ВЛ 6 кВ Л-Зелнстрой;

14:00-17:00 – Лермонтова 71, 73 – демонтаж ПУ в яч. ф.2, ввод-2 в РУ-0,4 кВ 1, 2 ССШ;

Вилюйский район:

16:00-20:00 – с. Чинекя – проверка УРЗА на МВ-10 1Т, МВ-10 «Поселок» ПС 35 кВ «Чернышевск»;

10:00-17:00 – с. Жемконцы – текущий ремонт СШ-10кВ на ПС 35 кВ «Эбя».

Горный район:

14:00-16:00 – с.Бердигестях, с. Асыма, с. Керелях, с. Бясь-Кюель, с. Орто-Сурт, с. Кептин, с. Илбенге, с. Ерт, с. Дикимдя – подключение выключателя В-110-1Т.

Кобяйский район:

11:00-17:00 – с. Мастах, с. Багадья, с. Арылаах – вырубка поросли на ВЛ-10 кВ ф. «Летники» от ПС 35 кВ «Мукучу».

Ленский район:

09:00-18:00 – г. Ленск (ул. Первомайская 28 — 32А) – реконструкция ТП «Первомайская»

Олекминский район:

11:00-17:00 – с. Юнкюр, с. Улахан-Мунгку, с. Куранда, с. Олекминское, с. Кяччи, с. 1-Абага, с. Центральная Абага, с. Холго, с. Берденка, с. 2-Нерюктяйнск, с. 1-Нерюктяинск, с. Таас-Анна, с. Бирюк, с. Кыллах – ремонтные работы на ВЛ 35кВ Л-324 «Берденка».

Намский район:

10:00-17:00 – с. Намцы (Аммосова, Октябрьская, Ленина, Советская, Талан-Бюре, К. Винокурова, Ч. Винокурова, И. Винокурова, С. Платонова,Кондинского, 30 лет Победы, Северная, Полярная, Колхозная, Новая, Спортивная, Сергеляхская, Молодежная, Дружбы, Мира, Кытыл, Западная, Юбилейная, Конда-Крест, Эверстова, Манчары, Мымах, квартал Север) – работы на ВЛ 10кВ Л-Намцы-2;

10:00-17:00 – с.Тастах, с. Салбанцы– работы на ВЛ 10кВ Л-Тастах;

10:00-17:00 – уч. Дадар, ГИБДД– работы наВЛ 10кВ Л-Никольцы.

В графике возможны изменения.

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Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевая организация не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.