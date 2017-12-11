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12 декабря предстоят временные ограничения электроснабжения

ПАО «Якутскэнерго» уведомляет о временном ограничении электроснабжения 12 декабря в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Билибина 42-46/1, Сапожникова 6, 10, Хатынг-Юряхское шоссе 6 км, Южная 46, Сергеляхское шоссе 11 км (частично);

09:00-17:00 – Воинская 3/1, Маяковского 78-89, Кеши Алексеева 2-10/1, Чайковского 32-38, Широких-Полянских 1-12, Маганский тракт 2 км, Малая Марха (частично);

13:30-17:00 – Авиаторов 14-48, Автострада 50 лет Октября 2/1-78, Березовая 5-12/1, Сергеляхское шоссе 7, 8 км (частично), Маганский тракт 2 км ул. Телефонистов 1/1-3;

14:00-16:00 – Якутская 4/3-35, Жорницкого 4-56, Пионерская 14-22, Песчаная 5-51, Хатынг-Юряхское кольцо, Халтурина 37-67/4, Строителей, Суворова, Коммунаров 17-23, Клары Цеткин 4/4, Семена Данилова 4/1-16, Герцена, 8 Марта 56-79, Космонавтов 4-6/2, пер. Маганский 9;

14:00-17:00 – Пионерская 34-36/1, Космонавтов 9- 13/1.

Ленский район:

10:00-17:30 – г. Ленск (АО «Сахатранснефтегаз», ПАО «Ростелеком»).

Мегино-Кангаласский улус:

14:00-16:00 –с. Майя (частично), с. Чуйя.

Мирнинский район:

09:00-12:00, 14:30-17:30 – п. Айхал (мкр-н «Октябрьская партия»).

В графике возможны изменения.

Энергетики Якутии просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Мы делаем все возможное, чтобы свести количество попадающих под ограничение адресов к минимуму.
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Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевая организация не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.

Справка:

Центральные электрические сети – филиал ПАО «Якутскэнерго», занимающийся транспортировкой электрической энергии по населенным пунктам Центральной Якутии. В состав ЦЭС входит 11 районов электрических сетей, 31 сетевой участок, 33 монтерских пункта, 19 дизельных электростанций, 3 355 трансформаторных подстанций. Территория обслуживания составляет 409 тыс. кв. м.

ПАО «Якутскэнерго» – дочернее общество Группы “РусГидро” и основной гарантирующий поставщик электрической энергии в Республике Саха (Якутия), осуществляющий деятельность на всей территории субъекта РФ. В состав «Якутскэнерго» входят Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука, Якутская ГРЭС, Якутская ТЭЦ. Два предприятия электрических сетей обеспечивают транспортировку электроэнергии до потребителей. Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии и услуг ЖКХ на всей территории республики. ПАО «Якутскэнерго» владеет пакетами акций АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «Якутская энергоремонтная компания», АО «Энерготрансснаб». Установленная электрическая мощность объектов «Якутскэнерго» составляет 1 216,275 МВт, тепловая – 1174,367 Гкал/ч. Протяженность высоковольтных линий по цепям – 24 641,6 км.

Группа «РусГидро» — один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,9 ГВт.

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Источник: ПАО «Якутскэнерго».
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