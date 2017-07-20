11  тонн китайских автозапчастей задержали на границе

В Находкинскую таможню была подана транзитная таможенная декларация, в которой заявлены сведения о ввезенных из Китая автомобильных запчастях. Контейнер, в котором находился товар, был сканирован стационарным инспекционно-досмотровым комплексом.

Анализируя полученные изображения, должностные лица таможни обнаружили товар, не соответствующий задекларированному, сообщает пресс-служба таможни.

Устанавливаются все обстоятельства правонарушения, за которое предусмотрено наказание в виде штрафа до ста тысяч рублей с возможной конфискацией товаров.