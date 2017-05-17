11 руководителей учреждений здравоохранения привлечены к дисциплинарной ответственности

Прокуратура республики провела проверку исполнения законодательства о проведении медицинского освидетельствования на состояние опьянения

Установлено, что ряд центральных районных больниц республики не оснащены анализаторами для предварительного химико-токсикологического исследования для проведения медицинских освидетельствований на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического).

В учреждениях здравоохранения не имеется специально оборудованных передвижных пунктов (автомобилей) для проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянение.

В Мирнинской центральной районной больнице вскрыты факты неоднократных отказов в проведении медицинского освидетельствования доставленных граждан, что препятствует выполнению органами полиции предоставленных законом полномочий по предупреждению правонарушений и обеспечению общественной безопасности.

Прокуратура республики внесла по выявленным нарушениям представление в адрес министра здравоохранения.

По результатам его рассмотрения 11 главных врачей центральных районных больниц приказом министра здравоохранения привлечены к дисциплинарной ответственности, министерством приняты меры направленные на устранение нарушений закона.