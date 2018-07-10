11 июля предстоят временные ограничения электроснабжения

ПАО «Якутскэнерго» уведомляет о временном ограничении 11 июля в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, техприсоединению льготной категории населения и бизнеса по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Притузова 39-53 – отключение потребителей-должников по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

09:00-12:00 – СОТ «Мерзлотовед», Наука квартал (частично), СОТ «Животновод» (частично), СОТ «Механизатор» (частично), Базовый переулок (частично) – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:00-17:00 – Песчаная 40-88, Дальняя 53-101, Челюскина 12-47, Речников 36б, Челюскина,32-67, Халтурина 67/3,67/4,Феликса Кона 4-39 – отключение потребителей-должников по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

09:30-16:00 – Маганский тракт 2-9 км, Хатынг-Юряхское шоссе (частично), Белое Озеро (частично) – допуск бригады СМО для капитального ремонта ВЛ 6 кВ Л-Маган;

13:00-17:00 – Алданская 12-24, Лобановка 9-33, СОТ «Лена» (частично)– работы по технологическому присоединению потребителей;

Вилюйский район:

14:00-17:00 – с. Чинекя, с. Екюндю, с. Бетюнг, с. Хампа, с. Тасагар, с. Тыымпы, с. Чай, с. Жемкон – проверка УРЗА на ВВ-35 кВ«Хампа» на ПС 110 кВ «Вилюйск»;

14:00-17:00 – с. Сосновка, с. Тосу, с. Староватово, с. Балагачча, с. Кирово, с. Кыргыдай – проверка УРЗА на ВВ35 кВ «Тосу» на ПС 110 кВ «Вилюйск».

Горный район:

10:00-17:00 – с. Магарас – ремонт ВЛ 10 кВ Л-Магарас;

10:00-17:00 – с. Асыма, с. Керелях, с. Бясь-Кюель, с. Орто-Сурт, с. Кептин, с. Илбенге, с. Ерт, с. Дикимдя – текущий ремонт 1Т.

Кобяйский район:

14:00-17:00 – с. Мукучу, с. Мастах, с. Багадья, с. Арылаах – проверка УРЗА на ВВ-35 кВ «Хампа» на ПС 110 кВ «Вилюйск».

Ленский район:

14:30-18:00 – г. Ленск (мкр-н «Северный, «АБЗ-1», «Аэропорт», «Дальний привод») – работа «Стройтрансгазтрубопроводстрой» по устройству пересечения строящейся ВЛЗ-20 кВ и ВЛ-6 кВяч. № 4 ф. «База ЗЭС».

Намский район:

10:00-17:00 – с. Намцы (Строительная, Ленская, Чернышевского, Аммосова, Колмогорова, Файзулина, Миниярова, А. Дьяконова, Евстафьева, частично улицы И. Винокурова, Колхозная, Ц. Аммосова) – работы наВЛ 10кВ Л-Намцы-1;

10:00-17:00 – с.Намцы (НПК, Газстрой, квартал Кеччу), с. Аппаны, с. Графский Берег, с. Красная деревня, с. Бетюнцы – работы ВЛ 10кВ Л-Хатырык;

10:00-17:00 – с. Намцы (квартал Нэлэгэр, АБЗ, Телевышка, Больница, Привокзальная), с. Искра – работы на ВЛ 10кВ Л-Мелиорация;

В графике возможны изменения.

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Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевая организация не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.