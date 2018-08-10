11 августа и 12 августа предстоят временные ограничения электроснабжения

Чтобы обеспечить жителей Якутска, Центральной и Западной Якутии теплом и электроэнергией в зимний период, мы максимально используем весну и лето для подготовки к отопительному сезону. Сейчас, благодаря длинному световому дню и теплой погоде, существенно снижается потребление энергии, и мы можем спокойно, без риска для потребителей, вывести часть генерирующего оборудования в ремонт и произвести подключение новых объектов.

При активных работах неизбежны и временные ограничения. Мы стараемся максимально оперативно уведомлять жителей о предстоящих работах, чтобы свести к минимуму возможный дискомфорт.

Временные ограничения электроснабжения 11 августа и 12 августа предстоят в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне и техприсоеднинению льготной категории населения по следующему графику:

11 августа:

Мегино-Кангаласский район:

08:00-20:00 – с. Хатылыма – капитальный ремонт ВЛ 10 кВ Л-10 «Ломтука».

12 августа:

Ленский район:

09:30-17:30 – г. Ленск (начальная школа № 7, цех мороженого, ЛПЖХ, Пролетарская) –установка опор и монтаж СИП.

Мегино-Кангаласский район:

08:00-20:00 – с. Хатылыма – капитальный ремонт ВЛ 10 кВ Л-10 «Ломтука».

В графике возможны изменения.

Энергетики Якутии просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Мы делаем все возможное, чтобы свести количество попадающих под ограничение адресов к минимуму.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевые организации не несут ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.