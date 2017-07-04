100 парашютистов-десантников Рослесхоза тушат пожары в Якутии

Рослесхоз направил на тушение лесных пожаров в Якутии 100 парашютистов-десантников Федеральной Авиалесоохраны, сообщает пресс-служба ведомства.

По обращению Правительства Якутии об оказании региональным лесопожарным службам помощи в стабилизации лесопожарной обстановки, оперативный штаб Рослесхоза направил на тушение лесных пожаров в регионе 100 парашютистов-десантников Федеральной Авиалесоохраны.

Помощь в переброске парашаютистов-десантников Рослесхоза оказывает авиация МЧС России.

Режим ЧС в лесах Якутии введен со вчерашнего дня. В регионе жаркая и сухая погода с устойчивой дневной температурой до +35С, высокой грозовая активность.

По информации региональной диспетчерской службы лесного хозяйства, по ситуации на 4 июля в Республике Саха (Якутия) проводятся работы по тушению 39 лесных пожаров на площади 6 127 га. 38 пожаров имеют грозовой характер. На тушении задействовано 975 человек (лесопожарные службы, силы местного населения, МЧС России), 124 единицы техники.

Также на крайне удаленных и ненаселенных территориях Якутии, в зоне контроля, действует 51 грозовой пожар на площади 204 370 га, в отношении который региональной Комиссией по ЧСиПБ, в соответствии с действующим законодательством, принято решение о не тушении или приостановке тушения. Данные пожары не представляют угроз населенным пунктам и объектам экономики, региональная диспетчерская служба ведет наблюдение за их динамикой с помощью средств космического мониторинга.

Лесопожарная обстановка в регионе находится под контролем наземных лесопожарных служб и Якутской авиалесоохраны.