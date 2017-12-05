100 пар теплых рукавичек отправятся в вилюйские детские учреждения

В рамках акции «Добрые ручки» 4 декабря 100 штук самодельных теплых рукавичек были вручены заместителю министра труда и социального развития РС (Я) Марине Олеговне Богословской для передачи детским учреждениям вилюйской группы улусов. Всего в рамках акции неравнодушными жителями всей республики было собрано 535 пар варежек.

Марина Богословская, заместитель министра труда и социального развития отметила что она очень рада что Год Добра начался и заканчивается с ее участием.

— Я, будучи членом общественной палаты РФ, инициировала участие Якутска в акции «Марафон добрых дел», где определялся самый добрый город в России. Не все знают, что это была акция общественной палаты. Получилось так, что я читала цикл лекций в университете именно о том, как молодежь может стать гражданскими активистами. Я предложила зарегистрироваться на сайте «Марафон добрых дел» и ребята прошли. В результате мы показали самый большой градус активности и Якутск был первым признан самым добрым городом страны. Мы даже опередили Питер и Москву. От общественной палаты России мэру города Айсену Николаеву вручили благодарственное письмо.

Отсюда и возникла идея назвать 2017 год – Годом Добра. Сейчас он завершается и, я уже в качестве заместителя министра, завершаю Год Добра, участвуя в акции «Добрые ручки», очень тёплом и добром проекте, уже в качестве заместителя министра.

В рамках выездного заседания республиканской комиссии по делами несовершеннолетних вылетаем в с. Сунтар и будем возвращаться на машинах через 4 улуса: Сунтарский, Нюрбинский. Верхневилюйский и Вилюйский. Везде есть наши объекты и мы будем общаться со специалистами и при посещении наших детских учреждений, будем вручать эти рукавички, с добрыми пожеланиями и тёплыми словами. Спасибо всем, кто участвовал в этой акции. Ваши рукавички обязательно дойдут до адресата.

Напомним, что «Добрые ручки» это акция, в которой могли принять участие все, кто умеет шить и вязать. Надо было связать или сшить пару варежек и передать организаторам, ведь это отличный способ поделиться теплом и вниманием с теми, кому они так нужны. Мягкие и уютные самодельные рукавички — это материальное воплощение нашей любви, заботы, неравнодушия. На сегодняшний день на призыв откликнулись несколько сотен человек, и было собрано 535 пар варежек. Варежки будут подарены нуждающимся, малоимущим и многодетным семьям. В рамках Дней Якутии в Москве глава города Якутска Айсен Николаев от имени якутских детишек подарит варежки воспитанникам детского дома Москвы. Самая красивая национальная якутская варежка будет подарена Музею Варежки в Санкт-Петербурге как экспонат, а также в рамках акции «Варежка. Подари тепло ребенку» груз будет передан детскому дому Санкт-Петербурга. Совместно с МВД «Якутское» в рамках акции «Подари волшебство» многодетным и малоимущим семьям Якутска будут подарены сладкие наборы и теплые варежки. Также 100 штук теплых варежек будут вручены воспитанникам детского дома города-побратима Хэйхэ.